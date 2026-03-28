4월 ‘돈 아끼는 여행법’ 캐시백·타임특가…실제 비용 줄이는 전략 경쟁

오전 10시, 여행 앱 알림이 동시에 울린다. 특가 숙소, 임박 항공권, 캐시백 적립 안내까지. 같은 여행이라도 ‘언제, 어디서, 어떻게 결제하느냐’에 따라 비용이 달라지는 시대다. 봄바람이 불자 억눌렸던 여행 수요는 빠르게 되살아났지만, 고물가와 유가 상승, 중동 리스크는 여전히 변수로 남아 있다.

여기어때 제공

그래서 여행 방식이 바뀌었다. 멀리보다 가깝게, 계획보다 유연하게, 포인트보다 ‘현금 환급’으로. 업계에서는 이를 ‘세이브케이션(Savecation)’ 흐름으로 본다. 단순 할인보다 ‘실제 지출을 줄이는 구조’에 소비가 반응하고 있다는 분석이다.

28일 업계에 따르면 최근 여행 흐름의 핵심은 ‘거리 단축’이다. 유가와 항공료 변동성이 커지면서 장거리 노선은 부담이 커졌고, 일본·동남아처럼 비행시간이 짧고 비용 예측이 가능한 지역으로 수요가 이동하는 모습이다.

실제 플랫폼 업계에서는 도쿄·오사카·후쿠오카, 베트남 다낭·나트랑·푸꾸옥 등 ‘짧고 확실한 여행지’ 검색량이 빠르게 증가하는 추세다. 여행이 ‘큰 이벤트’에서 ‘짧은 소비’로 바뀌는 신호다.

여행 비용 절감의 핵심 축은 캐시백이다. 단순 포인트 적립이 아니라 실제 현금으로 돌려받는 구조가 소비자 체감도를 높이고 있다.

샵백코리아는 매주 화요일 ‘트래블 튜스데이’를 운영하며 여행 카테고리 캐시백을 집중 강화하고 있다. 부킹닷컴, 트립닷컴, 아고다, 클룩, 호텔스닷컴 등 주요 OTA 결제를 경유하면 평소보다 높은 현금 환급이 적용된다.

포인트가 아닌 ‘계좌로 들어오는 돈’이라는 점에서 체감 절감 효과가 크다. 업계 관계자는 “같은 가격이라도 환급 구조가 있으면 소비자가 느끼는 비용은 완전히 달라진다”고 말했다.

숙박 시장은 ‘타이밍 게임’으로 변했다.

여기어때는 ‘국내 여행 오픈런’을 통해 선착순 30% 할인 쿠폰을 제공하고, 일부 호텔은 최대 85%까지 할인한다.

제주신화월드, 파라다이스 호텔 부산, 한화리조트 설악 등 인기 숙소가 포함되면서 경쟁은 더 치열해졌다.

핵심은 단순 할인율이 아니라 ‘접속 시간’이다. 실제로 인기 숙소는 쿠폰 오픈 직후 수 분 내 소진되는 경우도 많다.

마이리얼트립은 해외 숙소 최대 64% 할인에 중복 할인, eSIM, 액티비티 쿠폰까지 묶은 ‘패키지형 할인’을 내놨다.

일본(도쿄·오사카·후쿠오카), 베트남(다낭·나트랑·푸꾸옥), 유럽·미주까지 범위를 넓혔고, 일부 지역은 객실 업그레이드나 1박 무료 혜택도 포함된다.

단순 가격 경쟁에서 ‘혜택 총량 경쟁’으로 이동하는 흐름이다.

항공권 시장에서는 ‘출발 임박’ 전략이 핵심이다.

티웨이항공은 출발 30일 이내 항공권을 상시 할인하는 구조로 바꿨다. 푸꾸옥, 나트랑, 삿포로, 후쿠오카 등 인기 노선에서 최대 30% 할인 적용이 가능하다.

반면 장거리 노선(파리·로마·프랑크푸르트 등)은 할인 폭보다 변동성이 더 큰 구간으로 분류된다. 즉흥 여행일수록 오히려 더 싸지는 구조다.

한국공항공사는 ‘여행가는 달’과 연계해 국내선 이용 시 최대 2만원 상당 네이버페이 포인트를 제공한다.

또 대한항공은 부산발 중화권 노선 할인(최대 10%)을 통해 지역 출발 수요를 끌어올리고 있다.

결국 항공권 가격 자체보다 ‘총 비용 구조’를 어떻게 낮추느냐가 핵심으로 떠오른 셈이다.

금융·여행 결합도 빠르게 확산 중이다.

카카오뱅크는 아고다와 협업해 숙소 검색만 해도 리워드를 제공하고, 추가 할인까지 적용한다. 카드 결제 시 최대 10% 즉시 할인 구조까지 더해지면서 ‘결제 방식 자체’가 할인 수단이 되고 있다.

또 놀유니버스의 ‘NOL’은 쿠폰팩(최대 18만원)과 항공·숙소·공연을 묶은 얼리버드 전략으로 체류 비용을 낮추고 있다.