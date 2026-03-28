세종대, 유연석 ‘특임교수’로 임용...“꿈만 같다”

배우 유연석이 모교인 세종대학교에서 후배들을 직접 가르친다.

지난 6일 세종대학교는 배우 유연석을 ‘2026학년도 1학기 영화예술학과 특임교수’로 임용했다고 밝혔다. 유연석은 세종대학교 연기예술학 학사 및 석사를 졸업한 동문이다.

배우 유연석이 세종대 총장실에서 진행된 차담회에 참석한 모습. 세종대학교

유연석은 2026년 1학기 동안 연기전공 4학년을 대상으로 개설된 ‘다중매체연기연구(Multimedia Performance)’ 과목을 맡는다. 강의는 배우 유연석의 본명인 ‘안연석’으로 진행될 예정이며, 해당 수업은 연극과 뮤지컬은 물론 영화와 드라마까지 다양한 매체 환경 속에서 요구되는 배우의 대응 능력 함양이 목표이다.

세종대 관계자는 “유연석 배우는 연기력뿐만 아니라 성실함과 인성 면에서도 후배들에게 귀감이 되는 인물”이라고 평가했다. 이어 “그의 임용이 학과의 대외적 위상을 높이는 것은 물론, 학생들에게는 강력한 동기부여가 될 것”이라고 그의 긍정적인 영향력을 기대했다.

학교 측은 현재 왕성하게 활동 중인 배우의 감각은 단순한 이론 교육을 넘어서 후배 학생들에게 도움을 줄 것을 전망했다.

이번 임용을 통해 다시 학교로 돌아와 후학 양성에 참여하게 된 그는 그동안 모교 신입생 대상 특강과 홈커밍데이 등 다양한 교내 행사에 꾸준히 참석해 오며 모교와의 인연을 이어왔다고 알려졌다.

한편 유연석은 2003년 영화 ‘올드보이’를 통해 데뷔한 후 약 20년 넘게 다양한 작품에서 활동하고 있다. 드라마 ‘응답하라 1994’를 비롯해 ‘낭만닥터 김사부’, ‘미스터 션샤인’, ‘슬기로운 의사생활’ 등 여러 흥행작에 출연했다.

세종대학교에 따르면 소식을 접한 학생들은 ‘안 교수님’이라며 그의 등장을 반긴다는 후문이 전해진다. 한 영화예술학과 재학생은 “화면으로만 접하던 선배님이 직접 연기를 지도해 주신다니 꿈만 같다”고 설레는 마음을 드러냈다.