방탄소년단 RM "수익 N분의 1 배분" 고백

그룹 방탄소년단 멤버 RM이 수익 배분에 대해 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '에픽하이'에는 RM과 슈가가 출연한 영상이 공개됐다.

RM은 에픽하이 멤버들에게 "신기한 게 어떻게 (수익을) N분의 1을 하게 됐냐"고 물었다. 이에 투컷은 "너희는 N분의 1 안 하냐"고 되물었고, RM은 "저희도 N분의 1 한다"고 답했다.

타블로는 "BTS (수익) N분의 1 하고 싶다"며 "내 버킷리스트가 BTS랑 N분의 1 하는 것"이라고 말했다.

그러면서 "너희 투어하는 동안 딱 한 달만 너희가 에픽하이하고, 내가 BTS 하면 안 되냐"라고 했다.

그러자 RM은 흔쾌히 "저는 좋다. 언제 에픽하이 해보겠나"라며 흔쾌히 받아들였고, 에픽하이 멤버들도 "우리도 좋다"며 반겼다.

미쓰라는 "괜찮겠나"며 걱정했고, 타블로 역시 "우리는 득 되는 거 아니냐"라고 반응했다.

투컷이 "너 오면 우리가 N분의 1 안 하겠다"고 제안하자 RM은 "전 안 가져도 된다"고 말했다.

RM의 여유로운 모습을 본 투컷은 "그 정도로 많이 벌었냐"며 놀랐다. 미쓰라는 "여유 있다"고 반응했고, 타블로 역시 "좋겠다"고 했다.

<뉴시스>