트럼프 “다음은 쿠바”…이란 전쟁 중 또 무력행사 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 베네수엘라, 이란에 이어 쿠바를 향해 무력행사 가능성을 시사했다.
트럼프 대통령은 이날 미 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘미래 투자 이니셔티브 정상회의’ 연설에서 “나는 강력한 군대를 만들었다. ‘이 군대를 쓸 일은 없을 것’이라는 말도 있었지만 때로는 써야 할 때가 있다”며 “다음은 쿠바”라고 말했다.
그는 이어 “못 들은 것으로 해달라(by the way, but pretend I didn‘t say that)”고 덧붙였다.
트럼프 대통령의 이날 언급은 쿠바에 대해 미국 요구를 수용하라는 강력한 압박용 수사일 가능성도 제기된다. 현재 마코 루비오 미 국무장관이 쿠바 정부와 협상을 진행 중인 것으로 알려진 가운데, 미국은 미겔 디아스카넬 대통령의 퇴진을 요구하고 있다는 보도가 나왔으며 쿠바 정부가 미 측 요구를 공식적으로 거부한 상황이다.
쿠바는 현재 심각한 원유 부족과 전력난에 시달리고 있다. 그간 베네수엘라로부터 수입하는 원유에 크게 의존해왔는데, 트럼프 대통령이 올해 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 뒤 원유 공급이 끊기다시피 했다.
한편 트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해선 “우리는 지금 협상 중이며 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것”이라며 “그들은 협상하고 있으며, 합의에 도달하기를 갈구하고 있다”고 말했다.
또 이란과의 전쟁이 “아직 끝나지 않았다”며 “아직 3554개의 표적이 남아 있는데 그것들은 매우 곧 끝날 것이다. 그 후에는 무엇을 할지 결정할 시점이 올 것”이라고 했다.
그는 이날 호르무즈 해협을 ‘트럼프 해협’으로 언급했다가 “내 말은 호르무즈 해협”이라고 곧바로 정정하기도 했다. 이를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 “이 해협의 명칭을 자신의 이름을 딴 것으로 바꾸는 것과 관련해 농담한 것으로 보인다”고 짚었다.