트럼프 “다음은 쿠바”…이란 전쟁 중 또 무력행사 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 베네수엘라, 이란에 이어 쿠바를 향해 무력행사 가능성을 시사했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 23일(현지 시간) 테네시주 멤피스의 공군 주방위군 기지에서 열린 ‘공공 안전 태스크포스 원탁회의’(MASA)에 참석해 발언하고 있다. 멤피스=AP/뉴시스

트럼프 대통령은 이날 미 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘미래 투자 이니셔티브 정상회의’ 연설에서 “나는 강력한 군대를 만들었다. ‘이 군대를 쓸 일은 없을 것’이라는 말도 있었지만 때로는 써야 할 때가 있다”며 “다음은 쿠바”라고 말했다.

그는 이어 “못 들은 것으로 해달라(by the way, but pretend I didn‘t say that)”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이날 언급은 쿠바에 대해 미국 요구를 수용하라는 강력한 압박용 수사일 가능성도 제기된다. 현재 마코 루비오 미 국무장관이 쿠바 정부와 협상을 진행 중인 것으로 알려진 가운데, 미국은 미겔 디아스카넬 대통령의 퇴진을 요구하고 있다는 보도가 나왔으며 쿠바 정부가 미 측 요구를 공식적으로 거부한 상황이다.

쿠바는 현재 심각한 원유 부족과 전력난에 시달리고 있다. 그간 베네수엘라로부터 수입하는 원유에 크게 의존해왔는데, 트럼프 대통령이 올해 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 뒤 원유 공급이 끊기다시피 했다.

한편 트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해선 “우리는 지금 협상 중이며 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것”이라며 “그들은 협상하고 있으며, 합의에 도달하기를 갈구하고 있다”고 말했다.

또 이란과의 전쟁이 “아직 끝나지 않았다”며 “아직 3554개의 표적이 남아 있는데 그것들은 매우 곧 끝날 것이다. 그 후에는 무엇을 할지 결정할 시점이 올 것”이라고 했다.

그는 이날 호르무즈 해협을 ‘트럼프 해협’으로 언급했다가 “내 말은 호르무즈 해협”이라고 곧바로 정정하기도 했다. 이를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 “이 해협의 명칭을 자신의 이름을 딴 것으로 바꾸는 것과 관련해 농담한 것으로 보인다”고 짚었다.