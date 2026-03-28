“봄나들이 조심하세요”…전국 곳곳 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

아침 최저기온 2~11도, 낮 최고 12~23도

토요일인 28일 낮 기온이 23도까지 오르며 포근한 봄 날씨가 이어지겠다. 미세먼지 농도는 ‘나쁨’ 수준을 보여 외출에 주의해야겠다.

서울 낮 기온이 20도까지 오르는 등 따뜻한 봄 날씨를 보인 지난 27일 오후 개나리 축제가 열리는 서울 성동구 응봉산에서 시민들이 꽃놀이를 즐기고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 수도권과 강원영동은 대체로 맑겠고, 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

기온은 당분간 평년(최저 -1~7도, 최고 12~16도)보다 높겠다. 특히 중부 내륙과 남부 지방을 중심으로 낮 기온이 20도 안팎까지 오르면서 낮과 밤의 기온 차가 15~20도까지 벌어지겠다.

이날 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 12~23도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 6도, 인천 6도, 수원 4도, 춘천 3도, 강릉 8도, 청주 6도, 대전 6도, 전주 7도, 광주 7도, 대구 8도, 부산 11도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 21도, 인천 17도, 수원 19도, 춘천 21도, 강릉 16도, 청주 21도, 대전 21도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 23도, 부산 20도, 제주 18도다.

경기도와 강원내륙·산지, 충청권, 전북내륙, 경북중·북부내륙 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니, 농작물 관리에 유의해야겠다.

이날 오전 인천·경기남부와 강원동해안·남부내륙, 충남권, 충북중·북부, 전라서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다.

서해상과 동해중부해상에도 바다 안개가 짙게 끼는 곳이 있어 해상 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 오전에 수도권과 충청권, 강원 등 대부분 지역에서 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다. 인천과 충남 등 일부 지역은 ‘한때 나쁨’ 수준까지 오를 것으로 예상된다. 오후부터는 대기 확산이 원활해지면서 대부분 지역의 미세먼지 농도가 ‘보통’ 수준으로 회복되겠다.