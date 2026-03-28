이스라엘, 이란 핵시설 2곳 공습…“인명피해·방사능 위험 없어”

이스라엘이 이란 본토에 대한 공습을 강화한 가운데 이란 핵시설이 공습받았다. 이번에 공습받은 핵시설은 이란 중부에 위치한 실험용 중수로 시설인 것으로 확인됐다. 또한 우라늄 정광 공격도 공습받은 것으로 전해졌다. 이란 당국은 “이번 공격으로 인명피해는 발생하지 않았다”고 밝혔다.

이란 부셰르 원자력 발전소 위성 사진. AP연합뉴스

27일(현지시간) 파르스 통신에 따르면 이란 중부 마르카지주 정치·안보 담당 부지사는 “미국·시온주의자(이스라엘) 적이 혼다브 중수 단지를 두 단계에 걸쳐 표적 타격했다”고 말했다.

이날 공습 대상이 된 혼다브 중수 단지는 마르카지주 이라크 핵시설단지에 있다. 이 단지에 있는 실험용 원자로는 2015년 이란 핵합의(JCPOA)에 따라 가동이 중단됐고 원자로 중심부에 콘크리트가 주입돼 불능화됐다.

당국은 이번 공격으로 인명 피해는 발생하지 않았으며 사전에 마련된 안전 조치 덕분에 방사능 유출 등 지역 주민에게 위협이 되는 상황은 없다고 덧붙였다.

또 이란 원자력청은 이날 자체 텔레그램 채널을 통해 중부지역의 우라늄 가공 시설도 공격을 받았다고 밝혔다.

원자력청은 “몇 분 전 야즈드주 아르다칸에 있는 우라늄 정광(옐로케이크) 생산 공장이 미국과 이스라엘 연합군의 공격을 받았다”고 말했다. 그러나 원자력청은 이번 공격으로 인한 방사성 물질의 유출은 발생하지 않았다고 덧붙였다.

이번 중수 시설과 우라늄 가공 공장 연쇄 공격은 이란의 핵 역량에 직접적인 타격을 입히려는 의도로 보인다.

이스라엘군은 혼다브 중수 원자로 공습 사실을 확인하면서 “이란 테러 정권이 해당 부지에서 반복적으로 재건을 시도하는 상황을 포착해 다시 한번 시설을 타격했다”고 밝혔다.

이스라엘군은 또 “이란 정권은 핵 합의 등 명시적인 국제적 약속에도 불구하고, 무기급 플루토늄 생산이 불가능하도록 원자로를 개조하는 작업을 체계적으로 회피해 왔으며, 심지어 의도적으로 개조 작업을 완료하지 말라는 지시까지 내렸다”고 주장했다.

이어 이스라엘군은 우라늄 정광 생산 공장 폭격 사실도 확인하면서, 이 시설을 ‘우라늄 추출 시설’로 규정하고 “핵무기 프로그램에 있어 매우 중요한 과정”이라고 강조했다.

핵시설 공격은 이스라엘이 이란의 미사일 공격에 대응해 타격 수위를 높이고 범위도 넓히겠다고 경고한 직후 이뤄졌다.

앞서 파르스 통신은 이란 남서부의 후제스탄 제철소와 중부 이스파한의 모바라케 제철소가 공격받았다고 보도한 바 있다.

이란은 강력 반발하며 강력한 보복을 다짐했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)에 “이번 공격은 미국 대통령(POTUS)이 공언했던 외교적 해결을 위한 시한 연장 약속과 정면으로 배치된다”며 “이란은 이러한 범죄에 대해 반드시 혹독한 대가를 받아낼 것”이라고 경고했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 성명을 통해 “공격 자제 경고에도 미국과 이스라엘은 이란의 산업 중심지들을 여러 차례 공격했다”며 “중동 지역 내 미국 측 이해관계자가 있는 산업체나 시온주의자 정권(이스라엘) 연계 중공업 기업 종사자들은 생명을 보호하기 위해 즉시 작업장을 떠나라”고 보복 공격을 예고했다.