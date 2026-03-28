2차 석유 최고가제 둘째날, 서울 휘발윳값 1900원 근접

2차 석유 최고가격제 시행 둘째 날인 28일 전국 주유소 기름값이 대폭 뛴 가운데 다음주에 이르면 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 2000원을 넘을 것이라는 전망도 나왔다.

지난 27일 2차 석유 최고 가격제 시행 첫날 서울 서초구 만남의 광장 주유소에 주유를 하려는 차량들이 대기하고 있다. 뉴시스

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1849.7원으로 전날보다 10.9원 올랐다. 같은 시각 경유 가격은 1844.1원으로 9.6원 상승했다.

전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 크게 뛰었다. 서울 평균 휘발유 가격은 L당 1890.5원으로 전날보다 24.9원 올랐다. 서울 평균 경유 가격은 18.6원 상승한 1872.1원으로 집계됐다.

2차 석유 최고가격제가 시행된 첫날인 전날(27일)에도 전국 기름값은 크게 상승했다.

지난 27일 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 전일보다 19.4원 오른 1838.8원, 경유는 18.8원 오른 1834.6원이었다.

정부는 지난 27일 2차 석유 최고가격제를 시행하고 보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 각각 지정했다.

1차 석유 최고가격(휘발유 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원) 대비 모든 유종이 210원씩 인상됐다.

다음주 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 2000원을 돌파할 수 있다는 전망이 나온다.

앞서 지난 1차 최고가제 공시 때 주유소의 평균 휘발유 판매 가격은 정유사의 공급 가격보다 100원가량 높았다. 주유소가 기존 수준의 마진을 유지한다고 가정하면 전국 평균 휘발유 가격이 2000원을 넘어설 가능성도 배제할 수 없다.