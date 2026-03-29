은행 주담대 금리 7% 뚫었다… 영끌족 이자 공포

중동발 지정학적 리스크로 시장금리가 가파르게 상승하면서 시중은행의 주택담보대출(주담대) 금리 상단도 7%를 돌파했다. 중동 사태가 장기화될 경우 대출금리 오름세가 지속되며 '영끌족'들의 이자 부담이 한층 커질 것이라는 우려가 나온다.

29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 최저 연 4.62~최고 연 7.01% 수준으로 집계됐다. 지난 12일(4.24~6.84%) 수준과 비교하면 0.38%포인트~0.17%포인트 상승한 것이다.

농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)' 주담대 금리는 4.41~7.01%로 금리 상단이 7%로 올라섰다. 다른 은행들의 주담대 금리 상단도 일제히 6%대를 넘긴 상황이다. 중동발 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 채권시장이 들썩이면서 대출금리도 상승 흐름을 이어가고 있는 것이다.

금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 27일 기준 4.119%까지 상승했다. 미국·이스라엘의 이란 공습이 있기 직전인 지난달 27일 수준(3.572%)과 비교하면 한 달 새 0.537%포인트 뛴 것이다.

가파른 금리 상승으로 가계 전반의 이자 부담은 커지는 모습이다. 예컨대 5년 전 저금리 시기에 5억원의 주담대를 2.50%의 금리(30년 만기 원리금균등상환)로 빌렸을 경우 매달 약 197만원의 원리금을 내야 했지만, 대출금리가 4.6%로 올랐다면 매달 내야 할 원리금은 약 256만원으로 불어나게 된다.

대출금리가 오르면서 제때 갚지 못하는 차주들은 늘어나는 모습이다. 한은 경제통계시스템에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 지난해 12월(0.27%)보다 0.2%포인트 뛰었다. 서울 지역 주담대 연체율은 0.32%에서 0.35%로 올랐다.

<뉴시스>