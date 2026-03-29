“소중했던 저녁 데이트” 손연재, 남편과의 여유로운 저녁

전 리듬체조 국가대표 선수 손연재가 남편과 함께한 저녁 시간을 공개하며 근황을 전했다.

손연재가 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “소중했던 저녁 데이트”라는 짧은 글과 함께 올린 사진 중 하나. 손연재 사회관계망서비스(SNS)

손연재는 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “소중했던 저녁 데이트”라는 짧은 글과 함께 자신의 모습이 담긴 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진에서 손연재는 분위기 있는 고급 레스토랑에서 식사를 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

이날 손연재는 브이넥, 가죽 스커트, 검정색 명품 가방을 매치한 ‘올블랙’ 스타일로 시선을 끌었다. 기존의 사랑스러운 이미지와는 또 다른 세련되고 시크한 분위기를 완성했다. 차분하면서도 고급스러운 스타일링은 눈길을 사로잡는다.

특히 그가 와인잔을 들고 다리를 꼰 채 카메라를 응시하는 여유로움을 풍긴다.

손연재가 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “소중했던 저녁 데이트”라는 짧은 글과 함께 올린 사진 중 하나. 손연재 사회관계망서비스(SNS)

손연재의 근황을 접한 누리꾼들은 “너무 예쁘다”, “스타일링에 사용된 신발과 양말 궁금하다”며 관심을 가졌다.

한편 손연재는 2022년 9월 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼했다. 이후 아들을 출산하며 한 아이의 엄마가 됐다. 현재 손연재 부부는 전액 현금 72억에 매입한 서울 용산구 이태원동에 위치한 단독주택에서 거주하고 있는 것으로 알려졌다.

2017년 선수 생활을 마무리한 그는 현재 리듬체조 스튜디오 ‘리프 스튜디오’를 운영하며 후배 양성에 힘쓰고 있다. 지도자로 새로운 길을 걷고 있는 그는 체조 꿈나무들을 가르치며 또 다른 커리어를 이어가는 중이다.