‘태풍의 눈’ 김부겸 대구시장 출마 공식화…국민의힘 안방 사수 비상

30일 국회·대구서 잇따라 출마 선언

김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장 선거 출마를 공식적으로 확정 지으면서 전통적인 보수의 텃밭으로 불리는 대구지역 선거판이 요동치고 있다.

29일 더불어민주당 대구시당 등에 따르면 김 전 총리는 30일 오전 10시 서울 국회 소통관에서 공식 출마 선언을 하고 대구시장 선거전에 본격적으로 뛰어든다. 국회 선언 이후 오후 3시에는 대구의 심장부인 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구 시민들을 향한 직접적인 메시지를 발표한다.

정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 지난 26일 서울 중구 달개비에서 회동한 뒤 회동 내용에 관해 설명하고 있다. 뉴시스

민주당 대구시당 관계자는 출마 장소 선정과 관련해 “김 전 총리는 행정안전부 장관 재임 당시 2·28 민주운동을 국가기념일로 지정하는 데 핵심적인 역할을 했다”며 “대구 시민의 자존심과 변화의 정신이 깃든 곳에서 ‘다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자’는 의지를 천명하기 위한 선택”이라고 설명했다.

대구는 오랜 기간 국민의힘 계열 정당이 압도적인 지지를 받아왔다. 지난 수십 년간 지방선거와 총선에서 보수 정당이 독주 체제를 유지해 왔다. 당초 김 전 총리는 출마 고심을 거듭했다. 그러나 당 지도부의 강력한 요청과 함께 대구 경제 활성화를 위한 중앙당 차원의 전폭적인 지원 약속을 받아내며 최종 결단을 내린 것으로 알려졌다.

여기에 최근 발표된 복수의 여론조사에서 김 전 총리는 야권 후보들을 앞서며 견고한 지지세를 보이는 것으로 나타났다. 거물급 인사인 김 전 총리의 가세로 대구시장 선거는 단순한 지역 선거를 넘어 전국적인 선거 격전지로 부상하게 됐다.

국민의힘은 당내 경선 체제에 돌입하며 수성 의지를 다지고 있다. 국민의힘은 같은 날인 30일 윤재옥·추경호·유영하·최은석 등 현역 국회의원 4명을 포함해 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 6명의 후보자가 참여하는 경선 토론회를 개최한다.

경선 과정에서의 잡음도 만만치 않다. 이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 의원이 공천관리위원회의 컷오프 결정에 강력히 반발하면서 당내 갈등이 이어지고 있다.