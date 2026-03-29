호르무즈 해협 봉쇄에 선박보험료 급등…최고 1000% 넘어

호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하면서 국내 선박보험료가 최대 10배 넘게 폭등한 것으로 나타났다. 급등한 보험료가 운임료 상승으로 이어져 수출 기업의 비용 부담을 가중하고 보험업계의 수익성 악화를 초래할 우려가 커졌다.

29일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 강민국 의원실에 제출한 자료에 따르면 이달 13일 기준 호르무즈 해협 등 전쟁위험 지역 진입을 위해 보험 계약을 갱신한 선박은 총 26건이다. 보험료 상승률은 보험사별로 200~1000%대로 큰 편차를 보였다.

호르무즈 해협 인근 걸프 해역의 화물선 모습. 로이터연합뉴스

한화손해보험은 대표 보험사인 간사사로 참여한 1건의 보험료가 5000만원에서 5억8000만원으로 1056% 올라 상승 폭이 가장 컸다. 현대해상은 8건의 보험료 총액이 6억4000만원에서 41억5000만원으로 553% 올랐다. 이 밖에 삼성화재(334%), KB손해보험(253%), 메리츠화재(221%) 등도 일제히 상승했다.

선박·적하보험은 중동지역 등 고위험 지역 진입 시 전쟁 특약을 별도로 가입해야 한다. 전쟁 발생 시 보험사나 재보험사가 일정 기간 내 기존 계약 취소를 통보하고, 전쟁 위험이 반영된 새로운 보험료율로 재계약을 체결한다.

유가 상승과 맞물린 보험료 인상은 운임료 전가로 이어지고 있다. 실제 무역협회 비상대책반에는 운항 지연과 할증료 부과 등 총 469건의 물류 애로 사항이 접수됐다. 이 가운데 해상운송 중단 등 운항 지연이 129건으로 가장 많았고, 급격한 운임 상승 및 전쟁 할증료 부과(117건) 등이 뒤를 이었다.

국내 11개 원수사와 2개 재보험사가 보유한 중동지역 선박·적하보험에서 부담해야 할 보험금 노출액(익스포저)은 약 1조8359억원으로 추정된다. 보험시장 전체 규모에 비해서는 작지만, 이란 전쟁이 장기화할 경우 실제 충격은 더 커질 수 있다.