[기고] ‘첫 돌’ 강릉해경, 맞춤안전·신속대응 온 힘

동해안 중심 도시인 강원 강릉시와 양양군 해양안전을 책임지기 위해 지난해 3월31일 출범한 강릉해양경찰서가 어느덧 개서 1주년을 맞았다. 강릉해경이 걸어온 1년은 동해안 중부 해역의 해양안전망을 더욱 촘촘히 구축한 보람찬 시간이었다.



강릉해경이 관할하는 강릉·양양 바다는 해양관광·레저 활동이 전국에서 가장 활발하게 이루어지는 해역이다. 경포·하조대해변은 사계절 내내 많은 관광객이 찾는 동해안 대표 관광 명소다. 특히 최근 KTX 개통으로 지역주민뿐만 아니라 전 국민의 소중한 휴식 공간이 되고 있다.

박홍식 강릉해양경찰서장

바다가 휴식 공간으로 역할을 하려면 ‘안전’이 가장 중요하다. 강릉해경은 그간 강릉·양양 바다에서 해양안전을 확보를 위해 노력해왔다. 우리 지역 해안특성을 꼼꼼히 점검하고 바다에서 이뤄지는 다양한 활동을 체계적으로 분석해 안전을 위협하는 요소가 없는지 끊임없이 찾아냈다. 이에 대한 답은 ‘맞춤형 안전관리’였다. 강릉해경은 이를 최우선 정책과제로 추진했다.



예컨대 과거 사고가 발생했거나 사고 발생 우려가 있는 25곳을 위험구역으로 지정해 집중 순찰했다. 사고 발생 시 대처가 늦어질 우려가 있는 1인 조업선이 많은 지역은 특성에 따라 실시간 모니터링 등 집중 관리했다.



맞춤형 안전관리와 병행한 또 다른 중요 과제는 ‘신속한 대응 체계 구축’이다. 육·해·공군과 업무협약을 맺고 해양재난구조대와 지역 내 대학과도 협력했다.



출범 1년을 맞아 강릉해경은 앞으로도 국민께 변함없는 신뢰를 드리기 위해 바다에서 엄정한 법질서를 확립하고, 깨끗한 강릉·양양 바다를 유지하기 위한 다양한 활동에 힘을 쏟을 계획이다. 지난해 9월 강릉지역 가뭄 시 해양경찰 경비함정을 이용해 급수를 지원한 사례처럼 지역사회가 당면한 문제 해결에도 적극 동참하겠다고 약속드린다.

박홍식 강릉해양경찰서장