부산시는 세계 주요 도시의 금융 경쟁력을 측정하는 대표 지수인 ‘국제금융센터지수(GFCI)’ 평가에서 세계 120개 금융도시 중 23위를 기록했다고 29일 밝혔다. 아시아권에서는 홍콩, 싱가포르, 상하이, 두바이, 도쿄 등에 이어 10위를 기록했다.
이번 평가는 영국 컨설팅그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 GFCI39 보고서에 따른 것으로, 부산의 23위 기록은 2014년 이후 최고 성적이다.
시는 지속적으로 추진해 온 금융 생태계 조성 노력이 이번 평가에서 가시적인 성과로 이어진 것으로 평가한다. 특히 부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공과 기업성장 및 산업혁신 정책펀드 지속 확충, 글로벌 해운중개사(클락슨)와 해양금융 특화 자산운용사(워터라인) 부산 집적 등 핵심 기반시설과 금융시장 인프라 구축이 주요 요인으로 작용한 것으로 분석된다. BIFC 3단계는 핀테크·블록체인·인공지능(AI) 기반 기업과 투자·보증 기능이 집적된 ‘디지털 금융 밸리’로 특화 개발이 추진되고 있어 향후 디지털 금융중심지로의 도약이 기대된다.
부산은 또 핀테크 분야에서도 큰 폭의 성과를 거뒀다. 핀테크 지수는 세계 116개 금융도시 중 16위를 기록하며 이전 평가 대비 6단계 상승했다. 국내 유일 블록체인 규제자유특구를 기반으로 조각투자 유통 전담 거래소 유치 등 디지털 금융 신성장동력을 확보한 데 따른 것으로 보인다.
박형준 부산시장은 “해양과 디지털 금융을 기반으로 지속적인 차별화 전략을 통해 2030년까지 글로벌 20위, 아시아 5위권 금융도시로 도약하겠다”고 강조했다.
부산, 국제금융센터지수 세계 23위… 최고 성적
핀테크지수도 세계 16위 기록
부산시는 세계 주요 도시의 금융 경쟁력을 측정하는 대표 지수인 ‘국제금융센터지수(GFCI)’ 평가에서 세계 120개 금융도시 중 23위를 기록했다고 29일 밝혔다. 아시아권에서는 홍콩, 싱가포르, 상하이, 두바이, 도쿄 등에 이어 10위를 기록했다.
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