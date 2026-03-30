96년생: 마음의 고통을 잘 삭여야 한다. 84년생: 좋은 운이 도래하니 만사형통이다. 72년생: 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복한다. 60년생: 승자의 기쁨보다는 패자의 슬픔이 더 크다. 48년생: 행동으로 인한 결과에 대해 책임을 져라. 36년생: 밝은 곳이나 사람이 많은 곳에 있어야 좋다.

97년생: 상대방이 인정하지 않아 힘든 국면이다. 85년생: 꼬였던 일이 해결되겠구나. 73년생: 과제가 힘겨우면 불안감에 젖다가 포기할 수 있다. 61년생: 세 살 버릇 여든까지 가니 나쁜 습관은 버리자. 49년생: 원리원칙에서 벗어나는 행동은 자제해야 한다. 37년생: 나가서 큰소리치면 재운이 절로 생긴다.

98년생: 강박관념에서 벗어나 자신의 세계를 추구하라. 86년생: 급한 일일수록 신중하게 결정하라. 74년생: 시간을 할애해서 분야에 대한 지식을 넓혀라. 62년생: 시행하는 시기와 목적이 확고해지면 미루지마라. 50년생: 당혹스러운 일에 휘말리나 원인은 탓할 수 없다. 38년생: 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

99년생: 계획이 좋아도 실천하지 않는다면 백해무익. 87년생: 남동쪽으로 움직이면 길하다. 75년생: 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다. 63년생: 금전문제로 심사가 어지러울 수 있다. 51년생: 슬럼프는 인식할 때 더욱 길어질 수 있다. 39년생: 함정을 파놓고 기다리고 있지 않은지 잘 살펴라.

00년생: 힘든 일이 많아져 어렵지만 보람은 있다. 88년생: 좋은 운이 다가오니 조급해 마라. 76년생: 개성과 능력을 고려한 뒤 직업을 택해라. 64년생: 헤어진 아픔을 치료하는 데에는 오랜 시일이 걸린다. 52년생: 재물에 대한 애착은 누구나 마찬가지. 40년생: 음양의 이치를 실생활에 적용하면 들여다보인다. 28년생: 집안이 소란하면 밖으로 나가지 마라.

01년생: 타인과 타협하면 목표 달성은 그리 어렵지 않다. 89년생: 결과에 만족하고 감사하라. 77년생: 앞에서는 당당하지만 두려움이 존재한다. 65년생: 경험도 협력자가 없으면 빛을 발할 수 없다. 53년생: 자녀문제로 근심도 많지만 전반적으로 무난하다. 41년생: 끝나지 않은 일이 있다면 마무리지어라. 29년생: 인생의 즐거움은 스스로 만드는 것이다.

02년생: 주장이 강하면 손해를 보니 조심할것. 90년생: 경거망동하면 일을 망치게 된다. 78년생: 별로 달라진 것이 없다면 반성이 필요하다. 66년생: 엇비슷한 상황이 반복될 가능성이 다분. 54년생: 중앙선에서 자기자리를 꼿꼿하게 잘 지켜라. 42년생: 열 사람이 한 명의 도둑을 잡기 힘들다. 30년생: 힘든 고비가 두렵지 않다면 크게 성장한다.

03년생: 내일을 위한 오늘의 절제가 필요할 때다. 91년생: 신경 쓸 일이 많이 생긴다. 79년생: 정확하지 않으면 무턱대고 나서지 마라. 67년생: 몸도 마음도 지치기 쉬운 시기. 55년생: 불로소득에 마음을 빼앗기면 많은 걸 잃는다. 43년생: 오직 건강만 생각하는 것이 좋다. 31년생: 똑같은 말도 표현에 따라서 감정이 달라진다.

04년생: 느긋한 여유가 때를 놓치는 일이 있다. 92년생: 이득이 보여도 신중하게 행동하라. 80년생: 여성은 두 갈래 길에서 갈등을 일으킬 수 있다. 68년생: 계획이 무리라고 판단되면 수정해야 상책이다. 56년생: 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날. 44년생: 문제해결을 위해서는 적극적으로 나서라. 32년생: 힘들다고 이야기하는 것이 유리하다.

05년생: 마음의 변화를 다스리고 내공을 쌓아라. 93년생: 자기 과신을 삼가면 행운수. 81년생: 마음을 편안하게 먹고 조금만 양보하자. 69년생: 한쪽으로만 기우는 것은 바로 잡으면 그만. 57년생: 실력이 뛰어나도 인지도가 부족하면 걸림돌이 된다. 45년생: 명예를 얻고자 한다면 남의 말에 귀를 조아려라. 33년생: 눈에 보이는 것에 관심을 기울일 때이다.

06년생: 정당하고 성실하면 큰일 성취도 가능할 운세다. 94년생: 적당히 처리하면 부작용이 생긴다. 82년생: 좋은 계획은 겉모습보다 내용이 알찬 것. 70년생: 한번에 상대방을 사로잡는 것은 불가능하다. 58년생: 운이 없는 것도 알고 보면 판단력이 부족때문. 46년생: 변화에 민감하면 마이너스 요인. 34년생: 눈에 보이는 것에 관심을 기울일 때이다.

95년생: 행동에 사고수가 있으니 주의하라. 83년생: 주위 사람들의 의견에 귀기울이면 쉽게 풀린다. 71년생: 시작이 힘든 것은 약속이 느슨하기 때문. 59년생: 첫 마음 그대로 유지하면 결실을 거둔다. 47년생: 오늘 안 되면 내일하면 되니 서두를 것 없다. 35년생: 자신의 주장을 우회적으로 펼치면 성공한다.

백운철학원