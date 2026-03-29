아동권리보장원 “입양 관련 우려 죄송…신뢰 확보하겠다”

아동권리보장원은 지난해 입양체계 공적개편 이후 절차 지연 등 입양 관련 우려가 거듭 제기되는 것과 관련해 고개를 숙였다.

29일 아동권리보장원에 따르면 기관은 지난 27일 입장문을 통해 “최근 제기되고 있는 언론의 지적과 국민 여러분의 우려를 무겁게 받아들이며 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다”고 밝혔다.

아동권리보장원 로고. 뉴시스

정부는 그간 민간에 맡겨왔던 입양 절차 전반을 지난해 7월부터 공적체계로 개편하고 신청부터 결연까지 전 과정에 공공성을 강화했다. 그러나 공적개편 이후 8개월이 넘도록 성사된 국내 입양은 0건으로 절차가 지연되고 있다는 지적이 이어졌다.

아동권리보장원은 ““제도 시행 초기에는 절차 정비와 역할 재정립 과정에서 일정한 변동이나 혼선이 나타날 수 있으며 일부에서 제기하는 입양 감소 등의 우려에 대해서도 충분히 인지하고 있다”며 “다만 이는 아동에게 가장 적합한 가정을 결연하기 위한 면밀한 검토 과정에서 나타나는 변화임을 양해해 달라”고 해명했다.

이어 “입양체계 공적개편 추진 과정에서 예산과 인력 확보에 어려움이 있었으나 법 시행 이전인 2025년 2월 입양사업본부를 신설하고 전체 인력의 약 30%를 입양사업에 집중적으로 배치하는 등 제도 시행을 위한 준비를 지속해 왔다”며 “아동권리보장원은 앞으로도 현장과의 지속적인 소통을 통해 시행 초기의 혼선을 보완해 나가며 보다 안정적이고 책임 있는 입양체계를 구축해 나가겠다”고 강조했다.

아동권리보장원은 민간의 입양기록물을 아동권리보장원으로 이관하는 사업에 대해서는 “기록물 보존을 위한 최적의 방안을 찾기 위해 국가기록원 및 보존과학 전문가 등과 협력해 다양한 기술적 방안을 비교∙검증하고 있다”며 “안전성과 과학적 타당성이 확인된 방식을 투명하게 공개하며 추진할 예정”이라고 했다.

끝으로 아동권리보장원은 “국민 여러분께서 제기해 주신 우려를 정책 개선의 출발점으로 삼고 아동 최선의 이익을 최우선의 가치로 국가책임 입양체계의 안정적 정착과 국민적 신뢰 확보를 위해 더욱 노력해 나가겠다”고 했다.