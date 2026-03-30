경복궁 삼비문서 불… 자연 발화 추정

허민 국가유산청장(아래)이 28일 서울 종로구 경복궁 자선당 삼비문 화재현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 있다. 이날 오전 5시30분쯤 인근을 순찰하던 안전요원이 삼비문에서 연기가 나는 걸 확인했고, 소화기·소화전을 이용해 약 15분 만에 불길을 잡았다. 불이 번지는 건 막았지만 문을 받치는 기둥과 목재 일부가 타고 그을렸다. 당국은 당시 주변 움직임이 확인되지 않아 일단 자연 발화로 인한 화재로 추정하고 있다.

<뉴시스>