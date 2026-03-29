위안부 피해자 또 하늘로… 생존자 5명뿐

李대통령 “역사 잊어서는 안 돼”

일본군 위안부 피해자 1명이 별세했다. 생존 피해자는 5명으로 줄었다.



29일 성평등가족부에 따르면 일본군 위안부 피해자 A씨가 전날 별세했다. 유가족은 A씨 인적 사항이 공개되는 것을 원치 않는다고 요청했다.

A씨가 별세하면서 일본군 위안부 피해자 240명 중 생존자는 5명이 됐다. 96세 이상인 피해자가 3명, 90∼95세 피해자는 2명이다. 최고령 생존자는 97세(1928년생)로 파악된다. 지역별로는 서울·경기·대구·경북·경남에 각각 1명씩 거주하고 있다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령 X 캡처

이재명 대통령은 이날 페이스북에 “비통한 마음으로 삼가 고인의 명복을 빈다”며 “고인은 인간의 존엄이 철저히 유린당한 시대를 온몸으로 견뎌냈고, 참혹한 고통을 딛고 세상에 나와 진실을 증언했다”고 애도했다. 이 대통령은 “우리 모두에게 결코 역사를 잊어서는 안 된다는 사실을 일깨워주셨고, 다음 세대가 정의롭고 평화로운 세상에서 살아갈 수 있도록 해야 한다는 과제를 남겨줬다”고 덧붙였다.



원민경 성평등부 장관도 “성평등부는 일본군 위안부 피해자들이 여생을 편안히 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원하는 한편 그분들의 명예와 존엄 회복을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.