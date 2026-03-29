“선예매 시작되자 대기 600번” 시범경기 표도 10배 되팔아…프로야구 또 ‘피케팅’

개막전부터 3∼4배 리셀표 횡행

2025년 4만건 신고에도 6%만 적발

암표 절반 100% 이상 웃돈 받아

정부 “구매자 처벌 등 단속 강화”

“선예매가 시작되자마자 들어갔는데, 대기번호 600번이 뜨더라고요.”



LG 트윈스 팬 박모(42)씨는 28일 한국프로야구(KBO) 리그 개막전 티켓 예매 경험에 대해 이같이 말하며 “외야석도 겨우 예매했다. 2023년까지만 해도 이렇지 않았는데, 재작년부터 표 구하기가 정말 어려워졌다”고 말했다. 그는 LG 트윈스 연간 회원이라 하루 먼저 열리는 선예매를 진행할 수 있었는데도 자리를 구하는 데 애먹었다고 했다.

29일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 kt wiz와 LG 트윈스의 경기에서 관중들이 응원전을 펼치고 있다. 연합뉴스

최근 KBO 리그가 개막하면서 예매 경쟁이 치열한 가운데 개막전부터 정가 수배 수준의 암표 거래가 횡행하고 있다. 당국이 단속 강화를 예고하고 나섰지만 제재 실효성엔 의문이 뒤따른다. 지난해 4만건 이상 암표 신고가 있었지만 실제 적발로까지 이어진 건 20건 중 1건 정도에 그쳤기 때문이다.



29일 국민의힘 진종오 의원실이 문화체육관광부 등으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 문화체육관광부가 받은 4대 종목(야구·축구·농구·배구) 관련 암표 신고는 모두 4만1292건으로 집계됐다. 이 중 프로야구가 총 4만541건(정규시즌 3만5846건, 포스트시즌 4504건, 시범경기 191건)으로 대부분을 차지했다. 이들 중 실제 적발로 이어진 경우는 약 6%(2436건) 수준에 그쳤다.



가격도 천정부지다. 암표 적발 사례(야구·축구·농구·배구) 2604건 중 정가 100% 이상 웃돈을 붙인 경우가 절반 가까운 1250건이나 됐다.



올해도 개막전부터 암표 거래가 이뤄지고 있는 상황이다.

KIA타이거즈 팬 최모(36)씨는 “28일 문학경기장에서 열린 SSG 랜더스와 KIA타이거즈의 개막전이 선예매로 모두 팔렸는데, 티켓베이엔 바로 정가 3∼4배 수준 ‘리셀표’가 올라오더라”라고 지적했다. 실제 1만9000원 안팎 표를 20만원에 되파는 판매 글이 확인됐다. KBO에 따르면 28일 KBO리그 정규시즌 개막전은 5경기 모든 좌석이 매진됐다.



포스트시즌 표는 그보다 심각하다. 한화 이글스 팬 오성용(38)씨는 “작년 한국시리즈 5경기를 모두 리셀표로 다녀왔다. 합계 200만원 정도를 썼다”고 했다. KBO리그는 2024년(1088만7705명), 2025년(1231만2519명) 연이어 관중 신기록을 경신한 데 이어 올해 시범경기에서도 44만247명(역대 최다)을 동원하는 상승세를 이어가고 있다.



문체부는 2월 공연법·국민체육진흥법을 개정해 단속 강화를 예고했다.



암표 판매 행위에 대해 최대 50배 과징금을 부과하고, 신고포상금도 지원한다. 부당이익도 몰수·추징한다. 모니터링과 경찰 공조도 강화한다. 개막전 현장을 찾은 서울경찰청 관계자는 “과징금이 강화될 뿐 아니라 구매자 처벌도 새로 생긴다”며 암표 거래가 줄어들 것을 기대했다.



다만 암표 근절이 쉽지 않을 전망이다. 신고 후 실제 현장 적발이 어려운 점도 문제로 지적된다. 박씨는 “지인이 매크로(자동입력 반복 프로그램)를 사용해 예매한 사람을 보고 신고했는데, 경찰이 잡아가지 않았다고 한다. 매크로 사용으론 이익을 취했는지 확인할 수 없기 때문이라고 했다. 프로그램 사용만으로도 단속이 필요하다고 본다”고 밝혔다.