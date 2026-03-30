전국 첫 전 구간 자율주행 새벽버스 달린다

서울시 30일부터 A741번 운행

보호 구역서도 수동 운전 없어

오전 3시30분부터 ‘하루 1회’

서울시가 전국 최초로 전 구간 자율주행하는 새벽 노선버스를 30일 오전 3시30분부터 일 1회 운행한다.



29일 시에 따르면 ‘새벽동행 자율주행버스’인 A741번은 서울 은평구 구파발역에서 서초구 양재역까지 23.5㎞ 노선을 매일 오전 3시30분 출발해 왕복 1회 운행한다. 기존 자율주행버스들과 달리 어린이·노인·장애인 보호구역에서도 수동 운전 없이 모든 구간에서 자율주행하는 것이 특징이다. 시 관계자는 “올해 1월26일 보호구역에서도 자율주행이 허용됨에 따라 그간 시험운전자의 수동 운전으로 통과해야 했던 구간도 자율주행 서비스를 제공한다”고 설명했다.

A741번은 일반 버스 741번 노선을 따라 운행하되 일반 버스가 정차하는 64곳의 정류소 중 첫차 이용 빈도가 높은 주요 정류소 34곳에만 정차해 편도 기준 20분가량 목적지에 일찍 도착할 것으로 예상된다. 서비스가 안정화될 때까지 당분간 무료로 운행되며 승하차할 때 일반 시내버스와 동일하게 교통카드를 태그해야 한다. 안전상 이유로 입석이 금지돼 잔여 좌석이 없으면 승객을 태우지 않는다.



서울연구원이 지난해 서울 자율주행 탑승객과 일반 시민 2301명을 대상으로 실시한 조사에서 시가 운행 중인 자율주행차 이용객의 73.8%는 서비스에 만족(5점 만점에 평균 3.9점)하고, 82.6%는 재이용 의사가 있다고 밝혔다.



시는 새벽 혼잡노선에 자율주행버스를 더 추가할 예정이다. 다음달까지 상계와 고속터미널 사이를 운행하는 148번, 금천구청과 광화문 사이를 오가는 504번의 자율주행버스 노선을 신설할 계획이다.



여장권 시 교통실장은 “세계 최초 자율주행 기반 ‘24시간 중단 없는 대중교통 서비스’의 기틀을 만들어 첨단기술교통의 수혜가 소외된 사회적 약자에게 먼저 돌아갈 수 있도록 역량을 집중할 것”이라고 말했다.