수현, 다이어트 비결?…"찬혁 오빠 잔소리, 상상 초월"

악뮤(AKMU) 수현이 오빠 찬혁의 잔소리가 심하다고 털어놨다.

29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 악뮤가 출연한 선공개 영상을 유튜브에 게재했다.

수현은 찬혁의 잔소리에 대해 "상상을 초월한다"며 "귀에서 피가 날 거 같고 진절머리가 난다"고 말했다.

이어 "정신이 나갈 것 같다"며 "'제발 나 지금 정신 나갈 거 같으니까 10초만 쉬어달라'고 하면 딱 10초 지나서 다시 잔소리를 시작한다"고 토로했다.

이에 찬혁은 "내 딴에는 건설적인 이야기를 같이 나누고 있다고 생각하는 걸 수현이는 잔소리로 받아들이는 것"이라고 해명했다.

그러면서 "나는 이제 우리의 꿈, 우리의 목표 같은 이야기가 재미있다"고 했다.

수현은 "(오빠가) '너 이렇게 살아야 돼'라고 할 때마다 내가 '(오빠가) 하는 말들을 너무 지겹게 들었고, 알고 있고, 동의하지만 행동이 안 돼'라고 하면 2배로 (잔소리가) 올 걸 알아 그냥 (멍한 표정을) 하고 있는 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

아울러 "그러면 오빠가 '그 표정이 안 된다'고 한다"고 덧붙였다.

<뉴시스>