서울 아파트 청약 시장, 4년째 '국평' 이하가 대세

분양가 상승·대출 규제·가구 형태 변화 등이 영향

서울 아파트 청약 시장에서 4년 연속 '국민 평형'(국평)이라고 불리는 전용면적 85㎡의 이하 면적에 수요가 집중되고 있다.



30일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 올해 들어 지난 27일까지 서울에서 분양한 아파트 가운데 전용면적 85㎡ 이하의 1순위 평균 청약 경쟁률은 36.8대 1로 집계됐다.

지난 29일 서울 중구 남산에서 서울시내 아파트가 보이고 있다.

반면 같은 기간 전용 85㎡ 초과 경쟁률은 6.9대 1에 그쳤다.



청약 시장에서 대형 면적을 선호하던 기조는 집값 상승기였던 2021년까지만 해도 뚜렷했다.



당시 전용 85㎡ 초과 평균 경쟁률은 342.8대 1로, 전용 85㎡ 이하(110.7대 1)의 3배가 넘었다.



집값이 하락하기 시작한 2022년에도 전용 85㎡ 이하(57.6대 1)가 전용 85㎡ 초과(47.7대 1)를 웃돌았다.



그러나 2023년을 기점으로 분위기가 변화하기 시작했다.



2023년 전용 85㎡ 이하(57.6대 1)가 전용 85㎡ 초과(47.7대 1)의 경쟁률을 앞질렀고, 2024년 전용 85㎡ 이하(137.5대 1)의 경쟁률이 전용 85㎡ 초과(13.0대 1)의 10배를 웃돌기도 했다.



지난해에도 전용 85㎡ 이하(169.3대 1)의 아파트 청약 열기가 전용 85㎡ 초과(52.7대 1)보다 훨씬 뜨거웠다.



특히 지난해에는 서울 아파트 전용 85㎡ 이하 일반공급 물량이 1천722가구였지만, 전용 85㎡ 초과는 222가구에 머물렀다.



올해 들어서도 현재까지 전용 85㎡ 이하가 430가구, 전용 85㎡ 초과가 25가구 공급돼 대형 면적의 공급 물량이 상대적으로 적은 수준이다.



리얼투데이 구자민 연구원은 "통상적으로 공급 물량이 적으면 희소성 때문에 경쟁률 수치가 높게 나타나기 마련"이라며 "하지만 제한적인 공급에도 전용 85㎡ 초과 면적이 한 자릿수 경쟁률에 머물면서 대형 면적에 대한 시장의 수요가 현격히 줄었다"고 진단했다.



이런 청약 시장의 변화 요인으로는 분양가 상승과 대출 규제 등이 꼽힌다.



주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올해 2월 기준으로 지난 1년간 서울 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 5천264만원을 기록했다. 지난해 2월(4천428만원)과 견줘 18.9% 상승한 수치다.



또 지난해 발표된 '10·15 대책'의 핵심 내용은 주택 가액별 대출 제한으로 분양 가격이 15억원, 25억원을 초과할 경우 각각 대출 한도가 4억원, 2억원으로 묶인다.



분양가 부담이 있는 중대형급 이상 면적에서는 막대한 현금을 직접 보유하지 않고서는 접근이 어려운 구조다.



이에 반해 상대적으로 분양가 총액이 낮은 전용 85㎡ 이하 면적은 6억원 대출 한도 내에서도 자금 계획 수립이 상대적으로 용이한 편이다.



구 연구원은 "1·2인 가구 증가로 실용성을 중시하는 주거 트렌드도 확산하고 있다"며 "당분간 청약 시장에서 중형 이하 면적을 선호하는 현상이 계속 이어질 가능성이 크다"고 전망했다.

<연합>