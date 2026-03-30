“출근길 우산 챙기세요”…수도권 등 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

아침 최저 4~12도·낮 최고 16~21도

전라권·제주 시작…오후 충청·경상 비

월요일인 30일은 전국이 대체로 흐린 가운데 전라권과 제주도에서 시작된 비가 점차 전국으로 확대되겠다.

서울 중구 세종대로 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 지나가고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전 전라권과 제주도에서 비가 시작돼 오후에는 충청권 남부와 경상권, 밤에는 수도권 등 그 밖의 중부지방으로 확대되겠다.

31일까지 수도권의 경우 경기남부 5~20㎜, 서울·인천·경기북부 5~10㎜ 수준이겠고, 강원 산지·동해안 10~50㎜, 충청권 5~30㎜ 가량 비가 내리겠다. 전라권은 광주·전남 10~50㎜(전남해안 최대 60㎜ 이상), 전북 10~40㎜가 예상된다.

제주도는 30~80㎜(많은 곳 산지 120㎜ 이상), 남부 중산간 100㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 전망된다. 제주도 산지와 남부 중산간에는 늦은 오후부터 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있어 호우 피해에 유의해야 한다.

이날 아침 최저기온은 4~12도, 낮 최고기온은 16~21도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 9도 △인천 9도 △춘천 5도 △강릉 11도 △대전 9도 △대구 9도 △전주 10도 △광주 10도 △부산 12도 △제주 14도다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 18도 △춘천 21도 △강릉 20도 △대전 19도 △대구 20도 △전주 19도 △광주 19도 △부산 18도 △제주 21도로 예상된다.

이날은 전국이 대체로 흐리겠다.

초미세먼지 농도는 수도권 등 대부분 지역에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.