"갤럭시 쓰는 남친 싫다"던 프리지아, 갤럭시 유저 됐다 "화질 좋아"

사진=유튜버 프리지아 화면 캡

유튜버 프리지아가 갤럭시 비하 발언으로 논란을 일으킨 가운데, 자신도 갤럭시를 사용하게 됐다고 고백했다.

프리지아(송지아)는 29일 유튜브에서 새로 구입한 '갤럭시 S26 울트라'를 언박싱한 뒤 사용하는 모습을 공개했다. 그는 해당 휴대폰으로 사진을 찍은 뒤 "셀카 화질이 정말 좋다"고 감탄했다.

프리지아는 "셀프카메라 화질이 정말 좋다"며 피부 표현과 색감 등 카메라 성능에 만족감을 드러냈다. 이어 스티커를 활용해 휴대폰을 꾸미거나 일상에서 기기를 사용하는 모습을 보였다.

그러면서 "갤럭시를 비하하거나 삼성을 싫어해서가 아니라, 예전에 찍었을 때 내 얼굴이 마음에 안 들었던 것뿐"이라며 "취향이 확고하다 보니 표현이 거칠었다. 제 말로 기분 상하셨을 분들에게 죄송하다"고 해명했다.

앞서 프리지아는 누리꾼들이 "언니 남친이 갤럭시 플립을 쓴다면?"이락 묻자, "솔직히 말해서 내 남친이 갤럭시를 쓴다? 그럼 약간 싫긴 하다. 우리 엄마 아빠도 갤럭시 쓴다. 하지만 엄마 아빠랑 남친은 다르잖아. 그 폰으로 날 찍어준다고 생각하면 너무 짜증난다"고 말해 입방아에 올랐다.

그러면서 "갤럭시랑 아이폰 사진 때깔이 다르다"며 "나는 한 번도 갤럭시 만져 본 기억이 없다. 내가 갤럭시 허용할 수 있는 건 우리 엄마 아빠뿐이다"고 했다.