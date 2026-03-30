메뉴보기메뉴 보기 검색

'흑백2 유행왕' 김훈, 보살 찾은 이유는

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브

'유행왕' 김훈 셰프가 '물어보살'에 출연했다.

 

30일 오후 8시 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 358회에서는 '흑백요리사' 시즌 2에서 '유행왕'이라는 별명으로 이름을 알린 김훈 셰프가 보살들을 찾는다.

 

&#39;무엇이든 물어보살&#39;. KBS Joy 제공
'무엇이든 물어보살'. KBS Joy 제공

그는 현재 용산에서 미국 가정식 양식당, 크루아상 전문 베이커리, 남도식 고깃집까지 세 곳의 식당을 운영하고 있다.

 

그는 자신의 별명인 '유행왕'이 유행만 쫓는 사람처럼 보이는 것이 고민된다고 토로한다.

 

김훈 셰프는 회계사 시험에 도전했지만 실패했고 결국 호주로 워킹홀리데이를 떠나 본격적으로 요리를 배우기 시작했다고 밝힌다.

 

그렇게 약 6년 동안 해외에서 실력을 쌓으며 미국 미슐랭 3스타 파인 다이닝 레스토랑에 취업해 경력을 쌓았다고 한다.

 

이후 한국으로 돌아와 투자를 받아 4년간 식당을 운영했고, 현재는 가게 개업 후 오너 셰프로 자리 잡았다고 전한다.

 

서장훈은 "'유행왕'이라는 이름은 지나갈 것이고, 중요한 건 김훈 셰프라는 이름이 얼마나 오래가느냐다. 다양한 피드백을 성장의 기회로 활용해 보라"고 조언한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기