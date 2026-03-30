킷캣 41만 개 통째로 사라졌다…“부활절 앞 초콜릿 구하는 데 어려움 겪을 수도”

유럽 내 화물 도난 범죄 주의보

이탈리아에서 폴란드로 향하던 킷캣 초콜릿 41만3793개가 도난당하는 사건이 발생했다.

킷캣 이미지. AP연합뉴스

29일(현지시각) AP통신에 따르면 스위스 식품 대기업 네슬레는 자사 킷캣(KitKat) 신제품 41만3793개를 실은 트럭이 지난주 초 탈취당했으며 “차량과 적재물(초콜릿)의 여전히 어디에서도 찾을 수 없다”고 밝혔다.

사라진 킷캣은 12t이 넘는 무게다. 도난당한 트럭은 이탈리아 중부의 생산공장에서 폴란드까지 운행하면서 경유지에 초콜릿을 배달할 계획이었다. 신제품 초콜릿 바는 유럽 전역에 유통될 예정이었다.

네슬레는 성명을 통해 “불행하게도 고객들이 부활절에 앞서 좋아하는 초콜릿을 구하는 데 어려움을 겪을 수도 있다”며 “도난 제품이 유럽 전역의 암시장 등 비공식 경로로 흘러 들어갈 가능성이 크다”고 전했다.

이에 네슬레는 도난 제품의 불법 유통을 막고자 전수 추적에 착수했다. 모든 제품에 부여한 고유 배치 코드를 활용해 소비자와 유통업체가 직접 도난 여부를 확인하게 한 것이다.

제품 겉면 번호를 스캔했을 때 도난 화물로 드러나면 회사 측에 즉시 알림이 가는 방식으로 유통 경로를 추적할 수 있다.

킷캣 대변인은 “범죄자들의 안목은 차치하더라도 화물 도난은 기업 규모를 막론하고 갈수록 심각해지는 문제”라며 “수법이 정교해지는 만큼 피해 사례를 공개해 범죄 예방에 대한 경각심을 높이기로 했다”고 덧붙였다.

현재 네슬레는 현지 수사 당국과 사라진 화물의 행방을 쫓고 있으며, 수집한 증거를 토대로 법적 대응에 나설 방침이다.