예천군, 청년월세 지원사업 모집…매달 20만원씩 최대 2년

경북 예천군은 주거비 부담으로 경제적 어려움을 겪고 있는 청년층의 부담을 덜어주기 위해 ‘청년월세 지원사업’ 대상자를 모집한다.

청년월세 지원사업은 그동안 한시적으로 추진되었으나 월세 상승과 취업난 등으로 청년층의 주거비 부담이 가중됨에 따라 계속사업으로 전환해 매년 신규 대상자를 모집할 계획이다.

예천군청

지원 대상은 부모와 별도 거주하는 19~34세 무주택 청년으로, 청년 가구는 기준 중위소득 60% 이하 또는 재산 1억 2200만원 이하, 원가구는 기준 중위소득 100% 이하 또는 재산 4억7000만원 이하 기준을 충족해야 한다. 지원 금액은 월 20만 원씩 최대 2년간 지원한다.

다만 주택소유자와 2촌 이내 주택 임차자, 공공임대주택 거주자, 기존 청년월세 한시 특별지원 24회 수혜자 등은 지원에서 제외된다.

신청은 5월29일까지 복지로 누리집 또는 예천군 기획예산실 인구청년정책팀 방문을 통해 신청할 수 있으며, 소득·재산 조사 후 9월에 대상자를 선정·통지하고 5월분부터 월세를 소급해서 지원한다. 자격요건과 제출서류 등 자세한 사항은 복지로 누리집을 통해 확인할 수 있다.

군 관계자는 “청년월세 지원사업이 지역 청년들의 주거 안정에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 군에 안정적으로 정착할 수 있도록 관련 지원 정책을 발굴하겠다”고 말했다.