BTS, 신보 '아리랑'으로 애플 뮤직(Apple Music)서 역대 최고 기록 세웠다

타이틀 곡 'SWIM'(스윔) 글로벌 스트리밍 1위

'아리랑' 수록곡 전곡 최다 조회 가사 TOP14

역대 앨범 중 전 세계 최다 스트리밍 수 기록



그룹 방탄소년단(BTS). 애플 뮤직(Apple Music)

그룹 방탄소년단(BTS)의 신보 '아리랑'(ARIRANG)이 발매와 동시에 애플 뮤직(Apple Music) 글로벌 차트를 장악하며 전 세계적인 음악 영향력을 다시 한 번 입증했다.

지난 20일 발매된 '아리랑'은 공개 하루만에 102개국 애플뮤직(Apple Music) 앨범 차트 1위를 기록했으며, 현재까지 총 115개 국가·지역에서 1위 자리를 지키며 강력한 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

타이틀곡 'SWIM'(스윔)은 글로벌 스트리밍 1위를 기록했고, '아리랑' 수록곡 전곡이 '오늘의 Top 100: 글로벌' 차트에 진입하는 쾌거를 이뤘다. Top 10에 총 7곡이 이름을 올린 가운데, 'Body to Body', 'Hooligan', 'FYA'는 2위부터 4위를 차지했다.

'아리랑'은 발매 첫 날과 첫 주말 기준 애플뮤직(Apple Music)에서 방탄소년단 역대 앨범 중 가장 높은 스트리밍 수를 기록했으며, 발매일에 애플뮤직(Apple Music) 내 역대 최고 기록을 세우며 전 세계에서 가장 많은 스트리밍 수를 기록한 아티스트가 됐다.

이는 발매 직전 30일 일평균 대비 8배 이상 증가한 수치로, 리스너들의 뜨거운 반응을 증명한다.

그룹 방탄소년단(BTS). 애플 뮤직(Apple Music)

애플뮤직(Apple Music)의 가사 기능에서도 압도적인 성과를 보였다. '아리랑' 수록곡 14곡 전곡은 애플뮤직(Apple Music)에서 가장 많이 조회된 가사 Top 14를 차지했고, 가사 번역 기능에서는 'Body to Body', 'Hooligan', 'FYA' 등의 수록곡들이 높은 이용률을 보였다.

한편, 애플뮤직(Apple Music)에서는 방탄소년단의 신보 '아리랑'과 관련된 다양한 콘텐츠도 선보였다.

방탄소년단은 '아티스트가 소개하는 앨범: 방탄소년단의 '아리랑'을 통해 각 수록곡의 제작 과정과 의미, 비하인드 스토리를 직접 음성으로 전달했다.

또 컴백 당일 7시간 동안 진행된 'ARMY Radio' 특별 방송을 통해 데뷔 초창기부터 현재까지 그룹의 여정을 조명하고, 각 멤버들의 음성 메시지를 통해 이번 앨범의 제작 비하인드도 단독으로 공개했다.

이와 함께 방탄소년단은 애플뮤직(Apple Music)의 '제인 로우 쇼(The Zane Lowe Show)'에 출연해 신보 '아리랑'의 제작 배경과 앨범에 담긴 메시지를 전했다.

신곡 발매와 동시에 연일 이어지는 방탄소년단의 성과는 이들이 거둔 역대 최고 수준의 글로벌 반응으로, '아리랑'이 전 세계 음악팬들과 폭넓게 연결되고 있음을 보여준다.