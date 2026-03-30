국내 첫 공공기관 운영 RC스포츠 경기장 인천 송도에 조성

공공기관이 운영하는 국내 첫 무선조종 자동차(Radio-Controlled Car) 경기장이 인천 송도국제도시에 들어섰다. 평소 시민 중심의 체험형 공간으로 제공하고, 국제대회 개최 땐 시설 여건에 맞는 운영체계를 적용할 예정이다.

인천경제청은 연수구 소재 ‘달빛공원 RC스포츠 경기장’ 조성이 준공됐다고 30일 밝혔다. 이곳은 RC스포츠를 즐기는 시민들의 수요에 대응하고, 다양한 연령대가 함께하는 건전한 여가활동을 지원하고자 마련됐다.

포장 경주로 형태로 국제무선조종자동차경기협회(IFMAR)가 정한 국제대회 규격을 갖췄다. 2만㎡ 부지에 주경기장·보조경기장·어린이경기장과 함께 조종대, 관람석 등이 갖춰졌다. 시범 운영 및 온라인 예약 시스템 구축 뒤 하반기에 정식 개장할 예정이다.

RC스포츠경기장 준공 계기로 달빛공원을 지역 주민과 방문객이 편하게 다녀가는 휴식처로 활성화해 나간다는 게 인천경제청의 구상이다. 유정복 인천시장은 “이번 경기장은 국제 규격의 트랙을 갖춘 만큼 새로운 스포츠·레저 명소가 될 것”이라고 말했다.