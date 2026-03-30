샘표, CCM 대학생 서포터즈 ‘소비자 인사이트 LAB’ 1기 창단식 개최

“80년 역사의 샘표 제품을 젊은 감성으로”

샘표가 소비자중심경영(CCM)을 지원할 대학생 서포터즈 ‘소비자 인사이트 LAB’ 1기 창단식을 성황리에 개최했다고 30일 밝혔다.

27일 서울 중구 충무로 샘표 본사에서 열린 ‘소비자 인사이트 LAB’ 발대식에는 약 6대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 선발된 대학생 30명이 참석했다.

27일 서울 중구 충무로 샘표 본사에서 열린 ‘소비자 인사이트 LAB’ 1기 발대식에서 대학생 서포터즈들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 샘표 제공

샘표가 CCM의 일환으로 기획한 소비자 인사이트 LAB은 대학생 소비자가 샘표의 주요 제품을 직접 구매해 조리 및 섭취하는 전 과정을 경험하고 사용 과정에서 느낀 불편사항을 개선할 아이디어를 제안하는 서포터즈 프로그램이다.

200여명의 지원자 가운데 선발된 1기 대학생들은 식품영양학과·식품공학과·소비자학과 등 관련 전공자는 물론 르꼬르동블루 외식경영전공·인류학과·응용통계학과 등 다양한 분야의 학생들로 구성됐다.

소비자 인사이트 LAB 1기는 7월까지 활동하며 소비자 관점에서 패키지와 표시정보, 온라인 쇼핑 환경 등의 불편함을 찾고 개선 방향을 모색하게 된다. 활동 기간 중 실무자 멘토링이 제공되며 활동 우수자에게는 상장과 상금을 수여한다．