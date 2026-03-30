[속보] 조국 “민주당, 국힘 자멸에 경각심 잃어”

조국혁신당 조국 대표가 30일 국회 본청 앞 정치개혁 천막 농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표는 “요즘 집권 더불어민주당을 바라보는 국민은 불안하다”고 지적했다.

조 대표는 30일 오전 국회 본관 앞 정치개혁 농성장에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령의 지지율이 높아 여당 지지율을 강하게 견인하고 있다”며 “이 힘을 모아 개혁에 매진해야 하는데 집권 1년 차에 벌써 내부 권력 투쟁을 벌이는 것 같다”며 이같이 말했다.

그는 “300일 전 대선에서 민주 진보 진영 후보와 보수 극우 진영 후보 간 득표율 차이는 0.07%포인트”라며 “(보수 진영) 이들은 분열했지만 합친 수치는 민주 진영보다 많았다. 당시 김문수·이준석 후보를 찍었던 국민 중 이재명 대통령의 국정 운영 모습을 보고 마음을 바꾼 분들이 많다”고 언급했다.

이어 “내란 비호 정당 국민의힘이 자멸의 길로 가고 있다 보니 집권당이 경각심을 잃은 것 같다. 국민들은 다 지켜보고 기억한다”고 일갈했다.

조 대표는 국민의힘을 향해선 “현재 국민은 국민의힘을 버리기로 결심했다. 말로는 절윤을 선언했지만 행태는 그렇지 않기 때문”이라며 “국민의힘은 여전히 윤어게인 세력과 극우 인물을 중용한다”고 말했다.

그러면서 “국민의힘은 내란 후예 인큐베이터 역할을 하고 있다. 아무리 봐도 고쳐 쓸 수 없는 정당”이라고 했다.

조 대표는 “이번 지방선거에서 확실히 뿌리를 뽑아야 한다. 그러려면 조속히 정치 개혁을 해야 한다”며 “현행 제도로는 국민의힘이 지방정치에서 살아남을 수밖에 없다. 집권 민주당에게 말한다. 우리는 힘을 합쳐 대선 때 초심으로 돌아가야 한다”고 목소리를 높였다.