'4년 만의 컴백' 이휘재, 눈물의 복귀 방송 후 단체사진

각종 구설로 활동을 중단했던 방송인 이휘재가 4년 만에 방송에 복귀한 가운데, 동료 연예인을 통해 녹화 현장 모습이 공개됐다.

개그우먼 조혜련은 30일 자신의 소셜미디어에 "연예계가왕 2부 특집. 휘재야 너무 감동이었다. 함께한 멤버들 다 너무 따뜻했어요. 다음주도 기대해주세요!"라는 글과 함께 출연진 단체 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이휘재는 손으로 브이(V) 자를 그리며 미소 짓고 있다.

앞서 이휘재는 지난 28일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' '2026 연예계 가왕전' 특집에 출연하며 2022년 활동 중단 이후 4년 만에 방송에 복귀했다.

그는 방송에서 "오랜만에 인사드린다. 잘 지냈다고 하면 솔직히 거짓말인 것 같다"고 말하며 근황을 전했다.

이어 "4년이라는 시간이 흐르면서 제 실수로 쉬게 된 상황을 아이들도 정확히 알게 됐다"며 눈물을 보이기도 했다.

이휘재는 지난 2022년 층간소음 문제를 비롯해 아내 문정원의 장난감 미결제 의혹, 유튜브 뒷광고 논란 등 가족을 둘러싼 여러 구설에 오르며 방송 활동을 중단한 바 있다.

<뉴시스>