도널드 트럼프 대통령은 29일 이란이 미국이 파키스탄을 통해 전달한 15개항의 요구 사항 대부분에 동의했다고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다에서 워싱턴DC로 돌아오는 전용기 에어포스 원 기내에서 기자들에게 이란측이 해당 요구사항에 대한 답변이 있었는지 질문에 이같이 말했다.

도널드 트럼프 대통령. AFP연합뉴스

트럼프는 “그들은 대부분의 요구사항을 받아들였다. 왜 안 그러겠느냐?”고 말했다.

그는 “그들은 우리 계획에 동의하고 있다. 우리는 15가지 사항을 요구했고, 몇 가지 사항을 더 요구할 것”이라고 밝혔다.

CNN 방송은 이란은 지난 주 15개 요구 사항이 전달된 뒤 아바스 아라그치 이란 외무장관이 메시지가 오간 것은 인정하면서도 받아들이지는 않았다며 트럼프의 답변과는 차이가 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 이란이 30일 미국에 선적될 석유를 제공한 것은 이란이 진지함을 증명하기 위한 것이라고 말했다.

그는 지난주 이란이 미국에 선물을 준 것이라고 언급했을 때 그것은 대형 석유 운반선 10척을 의미한다고 설명했다.

그는 “오늘(29일) 그들은 우리에게 또 다른 선물을 주었다”며 “내일부터 선적될 석유 20척 분량을 보내줬다”고 말했다.

트럼프 대통령은 파키스탄을 중재자로 한 협상에 대해 “직접적인 만남과 간접적인 만남 모두 매우 잘 진행되고 있으며, 많은 중요한 사항들을 논의하고 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이번 전쟁 중에 이란에서 ‘정권 교체’가 있었다고 말했다.

그는 “보다시피 이미 정권 교체를 경험했다. 이전 정권은 완전히 붕괴되었고, 그들은 모두 죽었다”고 말했다.

그는 “다음 정권은 거의 무너졌고, 세 번째 정권은 이전과는 전혀 다른 사람들로 구성되어 있다”며 “완전히 다른 집단이어서 정권 교체라고 생각하고, 솔직히 말해서 그들은 매우 합리적”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란과의 협상 타결 가능성을 ‘꽤 확신한다’면서도 “합의를 이루지 못할 가능성도 있다”고 말했다.

<뉴시스>