치킨이 만든 기적…BBQ, 케냐에 태양광 시스템 수도 완공

주문 시 본사와 가맹점이 10원씩 적립

물 부족 해결에 지역 사회 발전도 기대

제너시스BBQ 그룹은 본사와 가맹점이 함께하는 사회공헌 활동인 ‘아이러브아프리카’를 통해 케냐 마차코스 카운티 지역 17곳에 태양광 시스템 수도를 설치했다고 30일 밝혔다.

BBQ가 본사와 가맹점의 참여형 사회공헌 활동인 ‘아이러브아프리카’로 케냐에 태양광 시스템 수도를 설치해 현지 주민 1만3475명에게 식수를 공급했다고 30일 밝혔다. BBQ 제공

2018년부터 시작된 이 사업은 고객이 치킨 한 마리를 주문할 때마다 본사와 가맹점이 각각 10원씩 적립하는 ‘매칭펀드’ 기금으로 운영된다.

BBQ는 이를 통해 식수와 식량, 의료 지원 등 아프리카 취약계층의 생활환경 개선을 지속해 왔으며, 지난해 진행된 수도 개발 사업으로 현지 주민 1만3475명에게 깨끗한 식수를 공급하게 됐다.

수도가 설치된 마차코스 카운티는 건조한 기후와 불규칙한 강수량으로 극심한 식수난을 겪던 지역이다.

주민들은 물 부족으로 인한 보건·교육 서비스 결핍에 시달려 왔으며, 특히 여성들은 식수를 구하기 위해 5㎞ 이상을 걸어야 하는 고통을 겪어왔다.

BBQ는 이러한 문제를 해결하고자 태양광 발전 펌핑 시스템과 배관을 구축해 지하수를 원활히 사용할 수 있도록 지원했다.

BBQ는 수도 설치가 지역 사회의 경제 발전에도 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

BBQ 관계자는 “먹을 물이 없어 고통받는 아프리카의 어려운 이웃들, 특히 자라나는 어린이들에게 먹을 물을 공급하여 성장을 돕고 질병을 예방하길 기대한다”고 말했다.

이어 “앞으로도 선한 영향력이 전파될 수 있도록 국내외 다양한 지역에서 사회공헌활동을 진행해 나가겠다”고 덧붙였다.