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김장훈, 생활고 루머 일축 "대치동 월세 500만원 살아"

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가수 김장훈이 누적 200억 원 규모의 기부에도 불구하고 생활고를 겪고 있다는 세간의 인식을 일축하며 현재의 주거 및 경제 상황을 공개했다.

 

김장훈은 최근 유튜브 채널 '뷰티풀너드'에 출연해 자신을 둘러싼 '궁핍한 월세살이' 이미지에 대해 직접 해명했다.

 

김장훈. 유튜브 채널 뷰티풀너드 캡처
김장훈. 유튜브 채널 뷰티풀너드 캡처

그는 "사람들이 오해하는데, 관리비까지 하면 월 500만 원이다. 그러니까 가난한 게 아니다"라고 말했다. 현재 서울 강남구 대치동에 거주 중이라는 설명도 덧붙였다.

 

김장훈은 고액의 월세를 사는 이유에 대해 "월세가 스타일에 맞는 거지. 자식도 없고 한데 굳이 집을 사서 한 군데서 오래 살 필요가 뭐 있나"라고 밝혔다.

 

또 "얼마 전에 집을 옮기려고 갔더니 월세가 900이더라"며 이사를 고민했지만 현재 거주지가 더 편하다고 설명했다.

 

고액의 주거비와 기부를 이어갈 수 있는 수입원으로는 기업 및 지방자치단체 행사, 공연 등을 꼽았다.

 

김장훈은 래퍼 정상수의 행사비가 50만 원이라는 말에 "그거에 한 50~60배라고 보면 되지"라고 답했다. 이어 과거 활발히 활동하던 시절에는 100억 원이 넘는 수익을 거뒀다고 말하기도 했다.

 

김장훈은 자신의 소비 및 기부 철학에 대해서도 밝혔다. 그는 "월세 500만 원짜리 살고 기부도 하고 맛있는 거 먹고 비행기도 일등석 타고 다 누린다"며 "내 밴드나 이웃, 가족들을 챙기고 남는 것을 다 기부하는 것"이라고 말했다.

 

김장훈은 과거 JTBC '뉴스룸' 인터뷰에서 "누적 기부액이 200억원 정도 된다"며 "그것밖에 못 했나 싶다"고 털어놓기도 했다.

<뉴시스>

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