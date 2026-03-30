에어부산, 부산-시즈오카 노선 신규 취항

에어부산이 부산-시즈오카 노선에 신규 취항하며 본격적인 운항을 시작했다. 시즈오카는 일본 혼슈 중부에 위치한 지역으로, 후지산과 인접해 자연경관과 휴양 수요가 높은 관광지다.

에어부산은 30일 부산 강서구 김해국제공항 국제선 청사에서 부산-시즈오카 신규 취항식을 가졌다고 밝혔다.

정병섭 에어부산 대표(왼쪽 일곱 번째)와 관계자들이 30일 오전 김해공항 국제선 청사에서 열린 에어부산 부산-시즈오카 신규 취항식에서 기념 촬영을 하고 있다. 에어부산 제공

부산-시즈오카 노선은 주 3회(월·수·금) 일정으로 에어부산이 단독 운항한다. 오전 9시5분 김해국제공항에서 출발해 오전 10시50분 시즈오카공항에 도착한다. 귀국 편은 현지 공항에서 오전 11시50분 출발해 오후 2시 김해국제공항에 도착하는 일정이다.

이날 첫 운항편인 BX1645편은 부산-시즈오카 직항편을 기다려온 지역민들의 관심 속에 90% 후반대의 높은 탑승률을 기록하며, 신규 노선에 대한 수요를 입증했다.

에어부산 관계자는 “시즈오카에 이어 31일부터 부산-다카마쓰 노선 운항도 시작할 예정”이라며 “여행 트렌드와 수요를 고려한 경쟁력 있는 노선 발굴을 통해 지역 기점 노선망을 확대할 계획”이라고 말했다.

한편 에어부산은 이날 취항한 시즈오카 노선을 포함해 여름철 운항 기간 김해공항을 기점으로 일본지역 9개 노선에 정기·부정기편을 운영한다.