"최진실 조언이었다"…안재욱, '별은 내 가슴에' 비화 공개

배우 안재욱이 데뷔 31년 만에 받은 연기대상 수상 뒷이야기와 과거 드라마 출연 일화를 밝힌다.

내달 1일 오후 7시 40분 방송되는 KBS 1TV 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에는 안재욱이 게스트로 출연한다.

배우 안재욱. 사진=KBS

지난 연말 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'로 2025년 KBS 연기대상을 수상한 안재욱은 대상 수상을 예상하지 못했다고 밝힌다.

그는 수상 기념으로 지인들에게 식사를 대접하느라 적금을 깼다는 일화와 함께, 세상을 떠난 아버지를 향한 아쉬움과 그리움을 전한다.

배우 황신혜와의 과거 인연도 공개된다. 두 사람은 2004년 드라마 '천생연분'에서 5살 차이 연상연하 부부로 호흡을 맞춘 바 있다.

안재욱은 당시를 회상하며 학창 시절 '책받침 여신'이었던 황신혜와 연기하게 돼 유독 설렜다고 말했다.

황신혜 역시 안재욱과 안면을 트기 전 꿈에 그가 나타났던 일과 우연히 차량 접촉 사고가 났던 일화를 털어놓는다.

또 안재욱은 과거 히트작들의 뒷이야기도 전한다. 그를 스타덤에 올린 드라마 '별은 내 가슴에' 출연 당시 화제가 된 헤어스타일은 고(故) 최진실의 조언으로 탄생했으며, 4~5시간이 걸린 수작업이었다고 밝혔다.

최근 연기대상 수상작 종영 후 청와대 국빈 만찬에 초대받았던 안재욱은 정·재계 인사들이 모인 자리에서 극 중 직함인 '회장님'으로 불려 난감했던 일화도 전한다.

<뉴시스>