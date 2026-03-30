인천 서구의회, 행감 조치결과 보고 등 279회 임시회 마무리

인천 서구의회가 30일 제2차 본회의를 끝으로 총 11일간의 제279회 임시회 일정을 마무리했다. 구의회에 따르면 이번 임시회에서는 2025년도 행정사무감사 조치결과 보고를 비롯해 조례안 등 주요 안건에 대한 심사가 이뤄졌다.

본회의에 앞서 진행된 의정 자유발언에서는 구정 주요 현안 해결과 실질적인 제도 개선을 촉구하는 여러 목소리가 이어졌다. 인천시 일반조정교부금 제도의 불공정성을 지적한 김미연 의원은 행정체제 개편에 따른 재정 여건의 변화를 반영할 것을 제안했다.

김원진 의원은 지난 청라 아파트 전기차 화재 사고와 관련해 미흡한 보상 및 정부 대책의 사각지대를 꼬집었다. 홍순서 의원의 경우 하반기 성공적인 검단구 출범을 위해 맞춤형 조직 설계와 인사 인센티브 마련, 행정 비용 전폭적인 지원 등 시의 책임 있는 협력을 촉구했다.

이어 총 23건의 안건을 심사한 본회의에서는 ‘서구 생태계교란 생물 관리 조례안’ 등 16건의 원안 가결, ‘2025 회계연도 결산검사위원 선임의 건’이 포함된 5건을 수정 가결했다. 다음 회기인 제280회 제1차 정례회는 6월 8∼15일까지 8일간 개최될 예정이다.