산업장관, 한국노총 위원장 만나 “중동전 위기에 노사역량 집중해야”

김정관 산업통상부 장관이 30일 김동명 한국노총 위원장을 만나 “중동전쟁이 장기화하면 우리 경제와 산업전반에 거대한 위기에 당면하는 바 위기극복에 노사역량을 집중하자”고 당부했다. 이번 만남은 한국노총의 요청으로 성사됐으며, 양측의 만남은 2006년 이후 20여년 만이다.

김정관 산업부 장관이 30일 김동명 한국노총 위원장을 만나 인사를 나누고 있다. 산업부 제공.

김 장관은 이날 한국노총 대회의실에서 김 위원장과 면담에서 “우리 경제와 산업 전반에 거대한 위기가 당면했다”며 이같이 말했다.

그는 “비상한 시기를 이겨내기 위해 노사현장의 불필요한 갈등은 당분간 휴전하도록 위기극복에 집중하자”고 했다. 이어 “에너지 수급을 위해 노동계도 에너지 절약에 동참해 줄 것”을 촉구했다.

산업의 인공지능(AI)혁신을 통한 제조생산성을 높이는 것에 대한 중요성도 강조했다. 그는 “산업전환에 기민하게 대응하는 것이 기업과 노동자의 소중한 일터를 지키는 일”이라며 “안정적인 일자리 창출의 핵심은 기업의 지역투자 확대이며 정부는 획기적인 인센티브를 통해 기업의 지역투자를 유도할 예정”이라고 했다.

이날 면담에서 한국노총은 석유화학∙철강 등 산업전환 업종을 지원하고 강화해줄 것을 요구했다. 아울러 AI도입으로 일자리 감소에 대한 우려도 전달했다.

한편 산업부는 노사간 신뢰회복과 협력강화를 위해 한국∙민주노총과 소통체계를 강화하고 지속적으로 협의할 방침이다.