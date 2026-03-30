정광열 "춘천을 AI 실증∙협력 거점으로…무능보다 무대응이 위험"

정광열 춘천시장 예비후보가 춘천을 인공지능(AI) 실증∙협력 거점으로 만들자고 제안했다.

정 예비후보는 30일 보도자료를 내고 "글로벌 AI 허브를 남의 일처럼 바라볼 시간이 없다"며 "춘천도 역할을 제안해야 한다"고 강조했다.

정광열 춘천시장 예비후보. 정 후보 측 제공

그는 "글로벌 AI 허브의 본질은 건물 하나를 어디에 세우느냐가 아닌 연구·개발·실증·교육·국제협력 기능을 어떻게 나누고 연결하느냐가 핵심"이라며 "지금 필요한 것은 기다림이 아니라 제안으로, 각 지역이 무엇을 할 수 있는지 먼저 내놓아야 한다"고 힘줘 말했다.

정 예비후보에 따르면 정부는 최근 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM), 국제전기통신연합(ITU), 세계보건기구(WHO), 세계식량계획(WFP), 유엔개발계획(UNDP) 등 6개 UN 기구와 글로벌 AI 허브 협력의향서를 체결하고 관련 논의를 본격화하고 있다.

정 예비후보는 "이 사업은 보건·식량·노동·이주 등 인류 보편의 문제를 다루는 국제협력 프로젝트라는 점에서 의미가 더 크다"며 "춘천이 이 사업과 연계해 ‘AI 실증 중심 협력 거점’ 역할을 맡아야 한다"고 제시했다.

수도권과 연결되는 접근성, IT·데이터 기반 산업과의 연계 가능성, 고령화·재난·농촌 등 다양한 사회 환경을 실제 현장에서 실증할 수 있는 여건을 갖춘 만큼, 춘천은 연구보다 실증에 강한 도시가 될 수 있다는 설명이다.

정 예비후보는 춘천의 구체적 거점 후보로 동면 지내리 일원의 수열에너지 융복합 클러스터를 우선 검토할 수 있다고 밝혔다.

그는 "이곳은 데이터센터 집적과 에너지 효율, 실증 인프라 측면에서 AI 협력 거점과 연결 가능성이 높은 공간"이라며 "춘천은 수도권과 철도로 연결된 접근성을 갖추고 있고 인천공항과도 연계 가능한 교통 여건을 가진 만큼 국제기구와 기업, 연구진이 오가며 실증할 수 있는 현실적 조건을 갖춘 도시"라고 설명했다.

정 예비후보는 춘천의 구체적 참여 방향으로 세 가지를 제시했다. 우선 보건·재난·식량 분야 AI 기술을 실제 현장에 적용하고 검증하는 실증 프로젝트 거점을 구축하는 것이다

두 번째 방법은 공공성과 국제협력을 함께 고려한 데이터 활용 기반을 단계적으로 마련하는 것이다. 마지막으로 그는 국제기구·대학·기업과 연계한 AI 교육·연수 프로그램을 중장기적으로 준비를 제안했다.

정 예비후보는 "유엔기구와 함께하는 사업이라는 점에서 특히 산업 논리만이 아니라 평화와 협력의 상징성도 함께 담아야 한다"고 강조했다.

이어 그는 "강원도는 지구상 유일한 분단도로 소개되어 온 곳이고, 춘천은 그 강원도의 중심도시"라며 "춘천이 기술 실증의 기능을 넘어 평화와 국제협력의 상징성을 함께 담는 거점으로 참여하는 것은 충분한 의미가 있다"고 덧붙였다.

정 예비후보는 "국가 단위 AI 프로젝트는 기다린다고 오지 않는다"고 재차 강조했다. 그는 "이미 다른 지역은 국가 AI 흐름에 맞춰 자기 역할을 만들기 위해 움직이고 있는데, 춘천은 아직 무엇을 할 수 있는지조차 분명하게 제안하지 못하고 있다. 가장 위험한 것은 무능보다 무대응"이라고 말했다.

그러면서 "기회는 기다리는 도시에 오지 않는다. 제안하는 도시로 간다"며 "춘천이 이 글로벌 프로젝트에서 의미 있는 역할을 할 수 있도록 지금부터 준비하고, 지금부터 제안하겠다"고 약속했다.