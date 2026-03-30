윤은혜 "10년간 명품 안 샀다…다른 연예인과 비교하기도"

그룹 '베이비복스' 출신 가수 겸 배우 윤은혜가 과거 전성기 시절과 현재의 모습을 돌아보며 우울감을 느꼈던 경험을 고백했다.

윤은혜는 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘부정적인 생각이 나를 힘들게 할 때’라는 제목의 영상을 통해 구독자의 고민에 답하는 시간을 가졌다.

윤은혜. 유튜브 캡처

이날 한 구독자는 "SNS를 볼 때마다 남들과 자꾸 비교하게 돼 부정적인 생각이 많아진다"는 고민을 전했다. 이에 윤은혜는 "나 또한 그런 부분에서 완전히 자유롭지 못했다"며 공감했다.

윤은혜는 과거 세계적인 패션쇼에 초청받아 활동했던 시절을 떠올리며 "SNS에 올라오는 화려한 모습들을 보며 '나도 저 브랜드 갔었는데’, '나도 저랬었는데'하는 마음이 들 때가 있었다"고 했다.

이어 "그런 생각이 들면 스스로가 작아 보이고 영향력이 없는 것 같아 우울해지기도 했다"고 덧붙였다.

윤은혜는 현재 생각이 달라졌다고 전했다.

그는 "어느 순간부터 이전의 것을 기억하지 말자고 생각했다"며 "지금의 현실에도 감사한 것들이 많고, 예전에는 누리지 못했던 여유와 나를 사랑하는 법을 배웠다"고 말했다.

윤은혜는 지난 10년 동안 고가의 명품을 구입하지 않았다는 사실을 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "10년 동안 명품이나 비싼 것을 사본 적이 별로 없는 것 같다"며 "그렇다고 해서 덜 행복하거나 위축되지 않는다. 누군가에게는 명품이 큰 행복일 수 있지만, 남과 비교하기 위해 사는 것은 아닌 것 같다"고 했다.

<뉴시스>