이 대통령, 제주 타운홀미팅서 신혼여행 일화 소개 “오늘 결혼 35주년”

이재명 대통령이 30일 제주도를 방문해 도민들과 만난 자리에서 김혜경 여사와의 결혼 35주년 사실을 공개했다. 이 대통령은 제주에 대한 각별한 애정을 드러내며 제주의 정체성을 살린 발전을 약속했다.

30일 이재명 대통령이 제주 한라대학교에서 열린 ‘제주의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 오후 제주 한라대학교 컨벤션센터에서 열린 ‘제주의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 “사적인 얘기를 하나 하자면, 제가 오늘 결혼기념일이다”라고 밝혀 참석자들의 이목을 집중시켰다.

이 대통령은 변호사 사무실을 개소한 직후인 1990년 김 여사를 만나 1991년 3월 30일 화촉을 밝혔다. 그는 “제주도를 너무 좋아해서 신혼여행 때 처음 가려고 일부러 방문을 안 하고 아껴뒀었다”며 35년 전을 회상했다.

이어 “당시 7일 예약했던 일정을 너무 좋아서 4일 더 연장했다”며 “의뢰인들에게는 미안하지만 재판까지 미루고 11일 동안 제주 구석구석을 둘러봤을 만큼 아름다운 곳”이라고 소회를 전했다.

이 대통령은 개인적인 인연을 넘어 제주의 역사적·자연적 가치에 대해서도 목소리를 높였다. 그는 “전 세계 여러 곳을 가봤지만 제주도만큼 아름다운 섬이 없다”며 “제주 4·3이 걸어온 길은 비극을 평화와 아름다움으로 치환하는 과정이 아니겠느냐”고 의미를 부여했다.

또한 “섬의 정체성이야말로 제주를 제주답게 만드는 힘”이라며 “아름다운 제주도를 더욱 아름답게 가꾸고 발전시켜 나가야 한다”고 강조했다.