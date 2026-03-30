스리백 재건? 포백 회귀?… 홍명보호 ‘시험대’

4월 1일 오스트리아와 ‘마지막 평가전’

코트디부아르전 ‘0-4 참패’의 충격이 채 가시기도 전에 ‘홍명보호’가 다시 시험대에 오른다.



홍명보(사진) 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 1일 오전 3시45분(한국시간) 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 오스트리아를 상대로 유럽 원정 두 번째 평가전을 치른다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 소집 이전 마지막 평가전이다.

한국축구국가대표팀 홍명보 감독. 연합뉴스

이번 유럽 원정 2연전 첫 경기이자 A조에 함께 속한 남아프리카공화국의 가상 스파링 파트너격으로 지난 28일 영국 밀턴킨스에서 상대한 코트디부아르에 홍명보호는 승리를 거두진 못하더라도 최소한의 가능성을 보였어야 했다.



그러나 코트디부아르전에서 확인한 대표팀의 자화상은 처참했다. 홍 감독이 다가올 월드컵을 겨냥해 지난해 하반기부터 준비한 ‘스리백’은 상대의 파상공세를 막아내기에 역부족이었다. 빌드업 과정은 전진 없이 수비라인 주변만 공허하게 맴돌았다. 중원의 동력이 상실되자 최전방 공격수들은 고립됐고, 이는 곧 무기력한 패배로 이어졌다. 미궁에 빠진 홍명보호가 스리백의 굴레를 벗고 전열을 재정비할 수 있을지가 이번 ‘빈 결전’의 핵심이다.



홍 감독의 ‘플랜 B’ 가동 여부에 관심이 쏠린다. 기존 시스템의 완성도를 고집할지, 아니면 익숙한 ‘포백’으로 회귀해 안정감을 찾을지가 관건이다. 특히 수비진의 인적 쇄신 여부도 주목된다. ‘괴물’ 김민재를 측면에 배치하는 변칙 시프트나, 불안감을 노출했던 조유민을 대신할 새로운 조합을 구성하는 선택지가 코칭스태프의 테이블 위에 올라와 있다.



오스트리아는 만만한 상대가 아니다. 한국이 월드컵 본선에서 상대할 유럽 플레이오프 패스D 결승에 오른 덴마크와 체코의 특성을 고루 갖춰 스파링 파트너로는 제격이라는 분석이다. 덴마크와 체코 역시 같은 시각 체코 프라하 에페트 아레나에서 맞대결을 통해 북중미 월드컵행 티켓을 다툰다.



마르셀 자비처(도르트문트)가 조율하는 정교한 중원 빌드업과, 크리스토프 바움가르트너(라이프치히)를 앞세운 숨 막히는 ‘하이 프레싱’이 오스트리아의 전매특허다. 여기에 190㎝가 넘는 장신 공격수 미하엘 그레고리치(아우크스부르크)도 경계 대상이다. 오스트리아의 강력한 신체조건을 앞세운 고강도 압박은 한국의 본선 진출 경쟁력을 측정할 가장 정교한 ‘리트머스 시험지’가 될 전망이다.



결국 오스트리아전의 승부처는 중원에서의 ‘탈압박’ 여부다. 지난 경기에서 압박에 질식했던 미드필더진이 오스트리아의 송곳 프레싱을 뚫어내지 못한다면 본선에서의 무기력한 탈락은 불 보듯 뻔한 시나리오다. 수비진의 인적 쇄신과 더불어 상대의 빈틈을 찌르는 창의적인 유기성이 살아나야만 실질적인 예방주사의 효능을 기대할 수 있다. 실패한 실험은 한 번으로 족하다. 이제는 내용이 아닌 결과로 증명해야 할 시간이다.