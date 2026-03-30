20년간 나눔 베푼 중국인, 4명에 새 생명

65세 김용길씨 뇌사 장기기증

한국에서 영주권을 얻어 20년 가까이 살아온 60대 중국인이 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 삶을 마감했다.



30일 한국장기조직기증원에 따르면 김용길(65)씨는 지난달 5일 고려대 구로병원에서 폐와 간, 양쪽 신장을 기증했다. 그는 지난 2월 두통을 앓다 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못했다.



1960년 중국 장춘에서 3남2녀 중 넷째로 태어난 김씨는 주말이면 가족과 함께 여행을 즐겨 다녔다. 유족에 따르면 언제나 아내와 자녀에게 자상했다.



김씨는 2008년 한국에 입국해 영주권을 취득한 뒤 식당 일, 용접을 하며 어려운 이웃을 도왔다. 작은 일이라도 먼저 나서는 따뜻한 사람이었다고 한다. 그는 친구가 신장 기능이 떨어진 탓에 오래 고생하다 사망한 일을 두고 장기기증을 결심했다.



김씨 아내 박인숙씨는 “여보, 나랑 보낸 시간 동안 잘 대해 줘서 너무나 고맙고 사랑해. 하늘나라에서 편히 잘 지내고, 늘 그랬듯이 그곳에서도 어려운 사람들 도와주면서 지내. 아프지 말고 행복하게 잘 지내”라고 마지막 인사를 했다.