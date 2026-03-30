“이란에 자유를”… 거리 나선 이란계 미국인들

29일(현지시간) 미국 워싱턴에서 집회 참가자들이 이란 국기와 팔레비 왕조의 마지막 왕세자인 레자 팔레비의 모습이 인쇄된 현수막을 들고 행진을 하고 있다. 이날 집회에서는 이란계 미국인 1000여명이 모여 이란 공화국 정권 축출 등 이란의 평화를 촉구했다. 팔레비는 전날 미국 우파 진영 행사인 보수정치행동회의(CPAC)에 참석해 이란에서 차기 지도자 선출 체제가 마련될 때까지 과도기 지도자 역할을 맡겠다는 입장을 재차 밝혔다.

<연합>