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“이란에 자유를”… 거리 나선 이란계 미국인들

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29일(현지시간) 미국 워싱턴에서 집회 참가자들이 이란 국기와 팔레비 왕조의 마지막 왕세자인 레자 팔레비의 모습이 인쇄된 현수막을 들고 행진을 하고 있다. 이날 집회에서는 이란계 미국인 1000여명이 모여 이란 공화국 정권 축출 등 이란의 평화를 촉구했다. 팔레비는 전날 미국 우파 진영 행사인 보수정치행동회의(CPAC)에 참석해 이란에서 차기 지도자 선출 체제가 마련될 때까지 과도기 지도자 역할을 맡겠다는 입장을 재차 밝혔다.

<연합>

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