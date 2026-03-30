의약품안전원, 성분 자동 조회

적정처방·마약 남용 예방 기대

의료기관이 사용 중인 약물 처방 소프트웨어에서 성분 조회 화면이 자동으로 뜰 수 있도록 하는 시스템이 마련된다. 처방 과정에서 과거 마약류 투약 내역을 손쉽게 확인할 수 있어 마약 오남용 예방에 도움이 될 전망이다.



30일 의료업계에 따르면 한국의약품안전관리원은 ‘의료쇼핑방지정보망 소프트웨어(SW)연계 확대 사업’ 입찰 공고를 내고 관련 개발에 착수한다.

의료기관이 사용 중인 약물 처방 소프트웨어에서 성분 조회 화면이 자동으로 뜰 수 있도록 하는 시스템이 마련된다. 뉴시스

현재 의료기관에서 사용하고 있는 약물 처방 소프트웨어에서는 의사가 마약류통합정보시스템(의료쇼핑방지정보망)에 직접 접속해 투약이력을 확인하는 방식이라 시간이 많이 걸린다. 하지만 처방 전 투약내역 확인 대상은 계속 늘어나 현장 업무 부담은 늘고 있다. 2024년 펜타닐이 의무 투약이력 확인 대상으로, 지난해 6월 메틸페니데이트, 같은 해 12월 식욕억제제가 확인대상(권고)으로 지정됐다.



한국의약품안전관리원은 마약류통합정보시스템과 연계된 처방 소프트웨어를 의료기관에서 사용할 경우 성분조회 화면이 자동으로 뜰 수 있도록 하는 시스템 개발 용역에 착수했다. 의무 대상 성분이 조회되지 않으면 처방도 차단한다.



또한 소프트웨어에 환자보호 필요도를 조회할 수 있는 화면도 개발한다. 환자에게 의료용 마약류를 처방할 때 환자보호필요도 정보를 표출해 의사가 처방 판단을 하는 데 도움을 주겠다는 것이다.



마약류통합정보시스템을 의료기관에서 제대로 사용하고 있는지도 모니터링할 수 있도록 소프트웨어를 개선한다. 성분별, 소프트웨어별, 병원 종별로 조회 현황을 확인할 수 있도록 한다. 조회 일자, 성분 등의 조건을 지정해 처방건수 대비 마약류통합정보시스템 조회 건수와 조회율도 볼 수 있다. 목적에 맞지 않는 무분별한 조회가 의심되는 경우, 처방 없이 조회 이력이 다수 발생하는 경우, 권한 없는 조회가 의심되는 경우 등을 식별할 수 있도록 모니터링 기능도 추가한다.



한국의약품안전관리원 관계자는 “전국 병·의원에서 환자의 마약류 투약이력을 처방 소프트웨어에서 조회할 수 있는 환경을 마련해 적정처방을 지원하고 마약류 오남용 예방에 기여할 것으로 기대한다”며 “펜타닐 등 마약류 오남용 처방에 대한 실효적 차단을 기대한다”고 말했다.