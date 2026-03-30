韓 중동외교 시험대… “당분간 저강도 국제공조 유지” [美·이란 전쟁]

홍해 불안에 에너지·물류 충격 확산

“선박 안전 위해 이란과 소통 필요

상황 변화따라 전략적 유연성 중요”

예멘 후티 반군의 미국·이란 전쟁 개입으로 중동 정세가 요동치고 있는데, 중동 지역을 대상으로 한 한국 외교가 시험대가 올랐다. 호르무즈해협을 둘러싼 긴장에 더해 홍해 항로까지 불안정성이 커지며, 글로벌 에너지·물류 흐름 전반에 충격이 확산되는 양상이다. 원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존해 직접적인 영향권에 들어간 한국은 정교한 외교적 대응이 필수라는 지적이다.

호르무즈 해협. AFP연합뉴스

정부 대응의 관건은 미국과 미국에 맞서는 이란 및 동조세력 사이에서 균형을 잡아야 한다는 점이다. 한·미동맹 차원에서 미국의 대이란 압박 기조에 일정 부분 보조를 맞추면서도, 한국 선박의 안전 확보를 위해 이란과의 소통 채널을 유지해야 한다. 군사적 개입에는 신중할 수밖에 없는 만큼, 외교적 관리 중심의 대응이 이어질 가능성이 크다. 특히 다자 협의와 국제 공조를 통한 ‘저강도 대응’ 기조가 당분간 유지될 것이라는 관측이 나온다. 전문가들은 단순한 원론적 대응을 넘어 상황 변화에 기민하게 대처할 수 있는 유연한 전략과 위기관리 역량이 동시에 요구되는 국면이라고 입을 모으고 있다. 한 중동 전문가는 “향후 대응의 정교함이 곧 국익으로 직결될 것”이라며 “외교적 선택의 무게는 더욱 커지고 있다”고 지적했다.



후티 반군은 홍해를 지나는 상선과 군함을 겨냥한 공격을 이어가며 수에즈 운하로 이어지는 핵심 해상 교통로를 압박하고 있다. 이로 인해 선박 우회와 운임 상승, 보험료 인상 등 비용 부담이 복합적으로 커지는 상황이다. 여기에 호르무즈해협의 군사적 긴장까지 겹치며 중동 해역 전반이 불안정성이 한층 높아지며 국내 해운·정유업계 등도 상황을 예의 주시하고 있다.