길 잃고 산 '금호동' 집 10배 대박…조현아의 남다른 '은행 3시간' 재테크

금호동 투자로 집값 10배 상승

3000만원→1억원, 친구 자산 불려

‘뷰티풀데이’ 저작권료 멤버와 나눠

“길을 잘못 들어서 샀는데 집값이 10배가 됐다.”

혼성 보컬 그룹 어반자카파의 조현아가 부동산 투자 수익률을 공개했다. 그는 주식 투자에서도 3000만원을 1억원으로 불린 사례를 밝힌 바 있다. 부동산과 주식에서 모두 수익 사례가 전해지면서 그의 자산 관리 방식에도 관심이 쏠리고 있다.

어반자카파 조현아. 뉴스1

조현아의 부동산 투자 발언은 올해 1월11일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 공개됐다. 그는 해당 방송에서 향후 유망 지역에 대한 의견을 밝히며 자신의 투자 경험도 함께 꺼냈다.

조현아는 “저는 청량리 쪽을 좋게 보고 있다”고 말한 뒤 “제가 길을 한번 잘못 들었다. 2016년에 금호동에 갔다. 위치가 너무 좋아서 그걸 구매했다”고 밝혔다. 이어 “택시가 잘못 들어간 길에서 인프라만 보고 구매했다. 초기 투자 비용 대비 10배 정도 올랐다”고 덧붙였다.

조현아가 금호동 투자로 집값이 약 10배 상승했다고 밝혔다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

또한 조현아는 자산 관리와 관련한 습관도 함께 언급했다. 그는 “어릴 때부터 은행을 자주 놀러 다녔다. 어머니가 항상 은행에 끌고 갔다”며 “지금도 은행에 가면 3시간씩 시간 보낸다. 내 재산도 보면서 점검하고 빠져나간 돈, 빠져나갈 돈, 세금 등을 준비하면서 항상 그렇게 관리한다”고 밝혔다.

조현아의 주식 투자 사례는 2024년 12월25일 방송된 MBC ‘라디오스타’에서 공개됐다. 당시 그는 “코로나 시기에 주식 공부를 시작해 투자했다”고 밝혔다.

조현아는 “친구가 저에게 3000만원을 맡겼는데 제가 1년 만에 1억으로 되돌려줬다”고 말했다. 이어 “그 친구가 또 자기 혼자 주식 투자를 했는데 1000만원을 넣었는데 689만원이 됐다고 하더라. 그래서 보내달라고 한 뒤 689만원을 하루 만에 1400만원으로 만들어줬다”고 덧붙였다.

조현아가 장기 투자 원칙을 강조하며 종목 추천이 어렵다고 밝혔다. MBC ‘라디오스타’ 방송 화면 캡처

이후 해당 발언이 기사화되면서 투자 방법을 묻는 DM(다이렉트 메시지)이 이어졌다는 반응도 전했다. 그는 지난 4일 방송된 ‘라디오스타’에서 “어떻게 투자했는지, 뭘 사야 하는지 추천해달라는 메시지가 많았지만 장기 투자라 종목 추천은 어렵다”고 말했다.

또 부동산 수익률에 대해서는 “부동산 쪽은 5배 이상”이라고 밝혔고, “친언니가 저를 위해 공인중개사 자격증도 땄다”고 덧붙여 눈길을 끌었다.

조현아가 코로나19 기간에도 저작권 수익으로 안정적인 수입이 있었다고 밝혔다. SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송 화면 캡처

조현아는 2024년 11월5일 방송된 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 저작권 수익 규모도 공개한 바 있다. 그는 “저는 코로나 2년 동안 일 안 해도 아무 타격이 없었다. 저작권이 있어서”라고 말했으며, 저작권료에 대해서는 “N천만 원대다”라고 밝혔다.

조현아는 창작 방식에 대해서도 언급했다. 그는 2025년 6월22일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 “아픔의 크기만큼 돈으로 환산되더라”며 “아프고 힘들고 끝날 바에는 뭐라도 남겨야겠다 생각해서 이별하면 곡을 쓰게 된다”고 말했다.

다만 사업 과정에서 어려움을 겪은 경험도 공개했다. 조현아는 지난 29일 방송된 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 데뷔 초부터 함께한 매니저와 기획사를 설립하는 과정에서 투자를 받지 않아 9개월 동안 헤어·메이크업 비용이 밀렸다고 밝혔다.

그는 “모든 비용을 정산하고 나니 통장에 40만원이 남았는데 마음은 좋았다”고 말했다.

혼성 그룹 어반자카파. 앤드류컴퍼니 제공

기획사 운영 외에도 저작권 수익을 올리고 있는 그는 “내가 멤버들에 비해 돈을 많이 벌어서 ‘뷰티풀데이’ 저작권을 나눠줬다. 지금까지도 멤버들이 N분의 1로 나눠 갖고 있다”고 덧붙이며 통 큰 면모를 보였다.

음악적 감성과 현실적 판단력을 겸비한 조현아는 남다른 안목과 꾸준함으로 쌓은 성과를 나눌 줄 아는 모습까지 함께 보여줬다.