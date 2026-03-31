통합 강원대 출범… ‘초대형 교육요람’ 탄생

국내 첫 ‘1도 1국립대’ 비전선포



춘천·강릉 등 캠퍼스 4개 구축

학생 3만명·교수 1400명 보유

AI 교육 실현·인재양성 등 포부

글로벌 100위권 대학 도약 목표

강원대가 국립강릉원주대와 통합한 가운데 새로운 출범을 대내외에 알리고 비전을 공유하는 ‘비전 선포식’을 열었다. 광역지자체인 도(道)에 있던 국립대들이 하나로 합친 것은 이번이 처음이다. 강원대는 국내 최대 규모 국·공립대가 됐다.



강원대는 30일 춘천캠퍼스 백령아트센터에서 국내 최초 ‘1도 1국립대’ 출범을 기념하는 통합 비전 선포식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 정재연 강원대 총장을 비롯해 김진태 강원지사, 한기호·허영 국회의원, 최은옥 교육부 차관, 이기정 한국대학교육협의회장, 최재원 전국 국·공립거점국립대 총장협의회장, 교직원과 학생 등 1000여명이 참석했다.



행사는 경과보고, 기념사, 통합이행 협약서 교환식 순으로 진행됐다. 정 총장은 기념사에서 △1도 1국립대 통합 모델의 성공적 구축 △인공지능(AI) 전환 시대에 맞춘 학생 중심 미래 교육 실현과 인재 양성 △세계 최고 수준 연구중심대학 도약 △지·산·학 동반성장 견인 △100위권 글로벌 대학 도약 등 다섯 가지를 핵심 기치로 내걸었다.



이어진 통합이행 협약서 교환식에서 강원대와 교육부는 지역과 대학의 강점 분야로 자원을 재배분하고 특성화 및 통합대학 교육환경 조성에 필요한 재원을 적극 확보하는 데 뜻을 모았다. 이를 통해 강원대의 전반적인 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

이번 통합으로 강원대는 학생 3만명, 교수 1400명을 갖춘 전국 최대 국·공립대학으로 새롭게 출범하게 된다. 강원대는 캠퍼스가 위치한 지역별 산업 특성에 맞춰 4개 멀티 캠퍼스 체제로 운영된다. 춘천은 교육·연구 거점, 강릉은 지·학·연 협력 거점, 삼척은 에너지 분야를 중심으로 한 지·산·학 거점, 원주는 반도체를 축으로 한 산·학 거점이 된다.



행정조직은 ‘1+4 체제’다. 총장 1명이 대학 전반을 총괄하고 4명의 캠퍼스 총장이 각 캠퍼스 학사를 관리한다. 총괄 총장은 정 총장이 맡는다. 총장 직속기구로 대학혁신전략실을 신설해 중장기 발전전략을 수립할 계획이다.



앞서 강원대는 강릉원주대와 지역균형 발전을 위한 1도 1국립대 혁신 모델을 제안해 2023년 특성화 지방대학에 선정됐다. 지난해 5월 교육부로부터 통합을 승인받아 이달 1일 공식 출범했다.



정 총장은 “우리는 각 캠퍼스의 다름을 존중하면서도 강원대라는 하나의 이름 아래 더 큰 시너지를 만들어가야 한다”며 “변화에 대한 두려움보다는 새로운 미래에 대한 기대를 안고 강원대가 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 대학으로 도약할 수 있도록 가장 앞장서서 뛰겠다”고 포부를 밝혔다.