이란 “파키스탄 종전회의 불참… 협상 없었다”

파키스탄측 개최 예고 하루 만에

“미국 측 요구사항 비이성적” 일축

트럼프는 “이란 15개안 거의 수용”

중동전쟁의 중재국을 자처한 파키스탄이 이슬람 3개국 외무장관을 초청해 4자 회의를 열고, 자국에서 미국과 이란 간 종전 협상이 열릴 것이라고 밝혔다. 이란 측은 이에 참여한 적이 없고, 미국과 어떤 형태의 직접 협상도 진행된 바 없다고 선을 그었다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. 타스님 통신 텔레그램 캡처·연합뉴스

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 30일(현지시간) 파키스탄이 주최하는 역내 종전 회의와 관련해 “회의는 파키스탄이 자체적으로 마련한 틀 내에서 진행되는 것이며 이란은 참여하지 않았다”고 밝혔다. 이어 “무엇보다 분명히 할 점은 지금까지 미국과 직접 협상을 한 적이 없다는 것”이라며 “역내 국가들이 전쟁 종식에 관심을 갖는 것은 바람직하지만 누가 전쟁을 시작했는지에 대한 명확한 인식이 선행돼야 한다”고 지적했다. 또 “현재 거론되는 내용들은 중개인을 통해 전달된 미국의 협상 의사일 뿐”이라고 덧붙였다.



바가이 대변인은 이란의 협상 원칙과 관련해 “미국 측이 전달해온 요구사항들은 지나치게 과도하고 비이성적”이라며 협상의 걸림돌이 미국 측임을 강조했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “이란은 미국이 전달한 15개 조항의 요구사항의 대부분의 내용을 받아들였다”고 주장했으나 이를 부인한 것이다.



이란의 이런 입장은 파키스탄이 미·이란의 종전 협상을 예고한 지 하루 만에 나왔다. 전날 이스하크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 수도 이슬라마바드에서 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트 외무장관과 회의 후 “미국과 이란이 종전을 위한 대화를 자국에서 곧 개최할 것”이라고 말했다. 4개국 외무장관은 중동전쟁의 종식과 호르무즈해협 재개방 방안에 대해 논의한 것으로 알려졌다.