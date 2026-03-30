여자농구 KB, 2년 만에 정규리그 우승

여자 프로농구 청주 KB 선수단이 30일 부산 사직체육관에서 열린 2025∼2026 정규리그 부산 BNK와의 원정경기에서 94-69로 완파하며 정규리그 우승을 확정지은 뒤 우승컵과 상패를 들고 기쁨을 만끽하고 있다. 시즌 성적이 21승9패가 된 KB는 2위 부천 하나은행(20승9패)의 31일 인천 신한은행과의 시즌 최종전 결과에 상관없이 정규리그 우승을 확정했다. 하나은행이 신한은행을 이겨 승패가 동률이 되더라도 KB가 하나은행과의 시즌 상대 전적에서 4승2패로 앞서기 때문에 순위를 앞지를 수 없다. KB가 정규리그 우승을 차지한 건 2023∼2024시즌 이후 2년 만이자 통산 6번째다.



한국여자농구연맹 제공